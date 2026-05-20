A- A+

SÃO JOÃO Canárraiá abre temporada junina em noite de celebração da cultura nordestina Evento promovido pela Caná Caiana acontece no Terra Café Bar e reúne clima acolhedor, cultura popular e esquenta para o São João

A temporada de São João já começa a ganhar ritmo no Recife com a chegada do "Canárraiá, Baile Junino" promovido pela grupo musical Caná Caiana. O encontro acontece no dia 23 de maio, às 20h, no Terra Café Bar, reunindo música, celebração e referências da cultura nordestina.

Para falar sobre o Baile Junino, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Juliana Fontes (voz), Glauco Bellardy (baixo e voz) e Victor Chitunda (violão, guitarra acústica e voz) do Caná Caiana, o grupo fala sobre a proposta e a energia do evento Canarraiá.

Vão ser duas horas de show, um showzaço assim com participações super especiais [...] Tem tanta prévia de Carnaval, vamos fazer prévia de São João, vamos fazer um mês aí antes para comemorar e dar abertura a esses festejos”, afirma Juliana Fontes.

Juliana Fontes (voz), Glauco Bellardy (baixo e voz) e Victor Chitunda (violão, guitarra acústica e voz) - Foto: Emerson Menezes



Com proposta intimista e acolhedora, o evento surge como um esquenta para o período junino, apostando em conexões, brasilidade e no clima afetivo típico das festas populares. A identidade visual do Canarraiá também reforça essa atmosfera, misturando cores quentes, elementos solares e traços que unem tradição e modernidade.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Mais do que uma festa, a iniciativa pretende criar um ponto de encontro para quem deseja entrar no ritmo do São João antes mesmo da chegada de junho. Os ingressos custam R$ 30 e estão disponíveis na plataforma Sympla.

SERVIÇO



Terra Café Bar (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Próximo ao novo prédio do SENAC PE, Boa Vista - Recife, PE

23 de maio às 20h

Ingressos na Sympla

Instagram: @canacaiana____

Veja também