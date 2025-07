A- A+

CANAL SAÚDE Câncer colorretal: conheça mais sobre a doença que vitimou Preta Gil Especialista alerta para o crescimento da doença entre jovens e destaca a importância do diagnóstico precoce e da colonoscopia na prevenção

A morte da cantora e apresentadora Preta Gil, aos 50 anos, após quase dois anos de luta contra o câncer colorretal, acendeu um alerta entre médicos e pesquisadores.

Esse tipo de tumor, que tradicionalmente afetava pessoas com mais de 60 anos, tem crescido de forma expressiva entre adultos jovens — especialmente aqueles com menos de 50 anos.

Nesta quarta-feira (23), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o Cirurgião oncológico do Hospital de Câncer de Pernambuco e integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Pedro Cavalcanti. Ela falou sobre o câncer colorretal.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

O cirurgião oncológico, Pedro Cavalcanti, iniciou a conversa explicando que estão aumentando os casos de câncer colorreral

"Ele vem crescendo em incidência, ou seja, mais pessoas vem adoecendo dele, independente de faixa etária, ele também vem se direcionando para faixas etárias mais jovens."

Cirurgião Oncológico Pedro Cavalcanti/Foto: Divulgação

Pedro Cavalanti explicou que o aumento de casos de câncer colorretal tem relação com os hábitos do indivíduo

"A gente tem uma dieta que, hoje em dia, cada vez mais é rica em alimentos ultraprocessados, o consumo de álcool segue alto em toda a humanidade e o consumo de tabaco, apesar de ter se reduzido, ainda não chegou em níveis o bastante para ter impacto na incidência dessa doença."

O cirurgião oncológico falou da importância do diagnóstico precoce do câncer colorretal

"Quanto mais precoce o diagnóstico melhor a chance da tratar a doença. A gente tem opções de raio de rastreio para esse tipo de câncer, de tentar fazer exames de prevenção que previnem inclusive a incidência do tumor."

O Dr. Pedro Cavalcanti ainda falou sobre a relevância da colonoscopia para o tratamento do câncer colorretal

"A realização de colonoscopia possibilita tanto diagnosticar o tumor nos estágios mais iniciais, quanto em fases pregressas ao câncer, enquanto ele ainda não se tornou maligno."

Veja também