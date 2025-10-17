A- A+

Canal Saúde Câncer colorretal: prevenção e diagnóstico precoce pode salvar vidas Com aumento de casos em adultos jovens, oncologista reforça importância da colonoscopia mesmo antes dos 50 anos

Com o avanço das campanhas de conscientização e o acesso crescente à informação, cresce também o debate sobre a prevenção de diferentes tipos de câncer, entre eles, o câncer colorretal. Ele é um dos tumores mais preveníveis quando diagnosticado. A colonoscopia, segue sendo subutilizada por medo ou desconhecimento, o que torna urgente o esclarecimento da população sobre sua importância.

Nesta sexta-feira (17), no quadro Canal Saúde do programa Conexão Notícias, na Rádio Folha FM 96,7, o âncora Jota Batista conversou com o oncologista clínico Rodrigo Arruda sobre o câncer colorretal, um dos tipos de tumor mais incidentes no Brasil e no mundo, e que pode ser amplamente prevenido com rastreamento adequado.

Assista à entrevista completa abaixo:

O especialista alerta que o câncer colorretal é um tumor que pode ser prevenido:

“O câncer muitas vezes é curado quando detectado precocemente. Nós estamos falando da terceira neoplasia mais comum em tumores sólidos no país, exceto tumores de pele”.

Rodrigo Arruda, oncologista clínico

O médico reforçou que não se deve temer e que a colonoscopia é uma ferramenta fundamental

“Ainda existe resistência por parte da população, seja por medo, desinformação ou vergonha. Ele ressalta que esse comportamento precisa mudar. É crucial que a população entenda que não se deve esperar para ter sintomas, pois geralmente quando os pacientes os apresentam, o tumor já está num estágio mais avançado”.

Outro ponto de atenção é o aumento do número de casos em faixas etárias mais jovens, algo que vem preocupando os especialistas nos últimos anos.

“Essa conscientização é vital, especialmente porque estamos vendo uma elevação de casos na população mais jovem. Um estudo recente mostra que um a cada cinco casos de câncer colorretal ocorre abaixo dos 55 anos”, destacou Arruda.

O oncologista aproveitou a campanha do Outubro Rosa, tradicionalmente voltada à prevenção do câncer de mama, para ampliar a reflexão sobre a saúde da mulher. Segundo ele, é hora de incorporar também a prevenção ao câncer colorretal nas rotinas de cuidado.

“Aproveitamos o Outubro Rosa para reforçar que toda mulher a partir de 45 anos, além da mamografia, também deve realizar uma colonoscopia”, orientou.

A detecção precoce aumenta consideravelmente as chances de sucesso no tratamento do câncer colorretal. Segundo especialistas, quando descoberto em estágios iniciais, as taxas de cura chegam a mais de 90%.

“A colonoscopia salva vidas. É preciso romper tabus e entender que cuidar do intestino também é cuidar da vida”, concluiu.

