Câncer de boca pode ser prevenido

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2022, 10.900 homens foram identificados com câncer de boca. As lesões cancerígenas podem afetar os lábios e toda cavidade oral, como gengivas, bochechas, céu da boca e língua. É importante controlar os fatores de risco, principalmente o tabagismo, a exposição ao sol, o consumo de álcool e sempre fazer bem a higiene bucal. Para dar mais detalhes sobre este assunto, o âncora Jota Batista conversou com o odontólogo, Samuel Veras, no Canal Saúde desta quinta-feira (9), na Rádio Folha FM 96,47.



Durante a entrevista o odontólogo explicou que as causas do câncer de boca são multifatoriais, como por exemplo, o fator genético com pessoas que predispõem os aparecimentos das lesões, e existem lesões que são pré-cancerígenas que aparecem na cavidade oral. Além do estilo de vida.

“O estilo de vida e os fatores ambientais, ou seja, consumo de álcool, tabaco, alimentos ultraprocessados, falta de cuidados com a cavidade oral em si podem ser fatores que podem influenciar no surgimento dessas lesões”, ressaltou Samuel Veras.

Já sobre os tratamentos, o especialista explicou que podem variar de pessoa para pessoa.

“Dependendo do tamanho da lesão você pode fazer somente o tratamento cirúrgico com a remoção daquela área, se for pequena. As vezes é necessário fazer associações com quimioterapia ou a radioterapia”, disse.

