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CANAL SAÚDE Câncer de cabeça e pescoço atinge cerca de 40 mil brasileiros Mais de 90% dos casos estão associados ao consumo de álcool e ao tabagismo

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 40 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço todos os anos. No entanto, aproximadamente 70% dos casos são descobertos apenas em estágios avançados, o que dificulta o tratamento e reduz as possibilidades de cura.

Nesta segunda-feira (27), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o cirurgião de cabeça e pescoço da Unionco Recife, Paulo Siebra, que falou sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Paulo Siebra iniciou a entrevista com um alerta estatístico preocupante, revelando que a imensa maioria dos pacientes perde a chance quase total de cura simplesmente por chegar ao consultório quando a doença já tomou grandes proporções.

"Cerca de 80% dos pacientes chegam até nós já nos estágios 3 e 4 da doença. Quando conseguimos recebê-los ainda nos estágios 1 e 2, a taxa de cura chega a cerca de 90% dos casos. Esse é o principal dado que nos motiva a realizar essa campanha." Paulo Siebra, cirurgião de cabeça e pescoço da Unionco Recife

Desmistificando a ideia de que todo sintoma na garganta é apenas uma inflamação comum, o especialista detalhou como o próprio corpo avisa que há algo errado, dando um prazo exato de duas semanas para que o paciente busque ajuda m

"Entre os principais sinais de alerta estão feridas na boca que não cicatrizam após 15 dias. Esse já é um indicativo de que a pessoa deve procurar um especialista. Outro sinal é a rouquidão persistente. Não é aquela rouquidão passageira, como a que pode surgir depois de gritar em um jogo de futebol. É uma rouquidão constante, que não melhora com o tempo."

Ao abordar os casos em que a pessoa ignora os sinais iniciais, o cirurgião fez um alerta gravíssimo sobre as sequelas do tratamento avançado, explicando que a demora pode custar o próprio órgão da voz do paciente.

"Quando a doença é diagnosticada em um estágio mais avançado, o paciente sofre mais, pode ficar com mais sequelas e, muitas vezes, precisa passar por uma cirurgia de maior porte. Em alguns casos, ele pode até perder a laringe, órgão responsável pela voz, e precisar de uma traqueostomia. Por isso, o ideal é que a doença seja identificada antes de chegar a esse ponto."

Por fim, Paulo Siebra destacou que mais de 90% destes tumores são causados por fatores externos e evitáveis. Ele explicou o efeito devastador de misturar vícios e alertou para um vírus que tem mudado o perfil dos pacientes com câncer de garganta.

"Mais de 90% dos casos de câncer de cabeça e pescoço estão associados a fatores externos. Os principais são o consumo de álcool e o tabagismo. Quando esses dois fatores estão presentes ao mesmo tempo, o risco de desenvolver a doença aumenta em mais de 40 vezes. Outro fator importante é a infecção pelo HPV, especialmente nos casos de câncer de garganta."

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