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Canal Saúde Câncer de intestino avança no Brasil, cresce entre jovens e tem chances de cura, alerta oncologista Especialista explica a relação entre o avanço de tumores e o consumo de ultraprocessados, aponta sinais de alerta e reforça que a colonoscopia pode prevenir a doença

O câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal, vem registrando um crescimento expressivo no Brasil superior a 7% ao ano entre pessoas com menos de 50 anos, chegando a uma alta de 8,5% na faixa dos 30 aos 39 anos. O tumor já se consolida como o segundo mais incidente tanto em homens quanto em mulheres no país, com a estimativa de que um brasileiro receba esse diagnóstico a cada dez minutos, na maioria das vezes em estágio avançado.

Os cuidados com a saúde ao longo da vida e a adoção de hábitos saudáveis são determinantes para conter o avanço da enfermidade. Uma dieta rica em fibras, a redução de alimentos ultraprocessados e carnes processadas, a prática regular de atividades físicas e a realização de exames preventivos, como a colonoscopia, são medidas fundamentais para identificar alterações antes que elas se tornem malignas, garantindo taxas de cura superiores a 90% quando a detecção é precoce.

No Canal Saúde, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o médico oncologista Nildevande Firmino, que explicou as possíveis causas para a alta incidência da doença entre adultos jovens e ressaltou a importância do rastreamento preventivo.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Nildevande Firmino iniciou a entrevista destacando que a elevação dos diagnósticos na população mais jovem está ligada a transformações comportamentais e alimentares ocorridas nas últimas décadas.

“A cada dez minutos um brasileiro recebe esse diagnóstico, a maioria tarde demais. Se a gente pegar uma geração que nasceu ali em meados da década de 50, comparado com a geração que nasceu próximo à década de 90, a gente tem duas vezes maior risco de câncer de cólon e quatro vezes maior o risco de câncer de reto na população jovem em quem nasceu nessa década de 90. Isso tem relação com a obesidade, que tem crescido muito — cerca de 60% da população brasileira está com sobrepeso —, e com a alimentação rica em ultraprocessados, dieta pobre em fibras, além do sedentarismo e da falta de exercício físico.”

Ao detalhar os fatores de risco associados à dieta, o especialista citou parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“A Organização Mundial da Saúde criou uma classificação de alimentos que podem aumentar o risco de câncer, e a carne processada — como presuntos e salsichas — a cada 50 gramas por dia, que corresponde a duas fatias de presunto ou uma salsicha, pode aumentar o risco de câncer colorretal em cerca de 18%. Já a carne vermelha, a cada 100 gramas por dia de consumo recorrente, também eleva esse risco. Esses alimentos entram na mesma mesa do tabagismo e da obesidade, mostrando o impacto cumulativo dessa alimentação ao longo dos anos.”

O oncologista alertou para os sintomas que exigem investigação médica imediata e defendeu a realização da colonoscopia a partir dos 45 anos.

“Cerca de 60% dos casos chegam já com a doença avançada. Os principais sinais de alerta são sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal nas últimas três semanas, dor que o paciente não sentia antes, emagrecimento inexplicado e anemia não justificada. A indicação das sociedades médicas é iniciar a colonoscopia aos 45 anos, e para quem tem história familiar de câncer de cólon, a recomendação é antecipar o exame para cerca de 10 anos antes da idade em que o familiar teve o diagnóstico.”

Por fim, Nildevande Firmino explicou que a colonoscopia é um exame que vai além do diagnóstico.

“A colonoscopia consegue diagnosticar e retirar lesões precursoras, que são os pólipos benignos que poderiam se transformar em câncer ao longo dos anos. Tive pacientes curados já no momento do diagnóstico inicial apenas retirando a lesão na colonoscopia, sem quimioterapia ou cirurgia. Quando o diagnóstico é precoce, as chances de cura ultrapassam 90%. A melhor arma contra o câncer colorretal, sem dúvidas, é a prevenção e o diagnóstico precoce.”

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