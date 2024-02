Câncer de intestino, ou colorretal, apresenta números elevados de incidência e mortalidade

A- A+

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a probabilidade de óbito precoce por câncer de intestino, também chamado de câncer do cólon e do reto ou colorretal, entre pessoas de 30 a 69 anos, pode ter um aumento de 10% até 2030. Esse dado serve de alerta, principalmente, para o Dia Mundial de Combate ao Câncer, evidenciado em 04 de fevereiro. Esse tipo é um dos que correspondem aos tumores gastrointestinais, que possuem frequência significativa, sendo 26% dos casos de neoplasias no mundo, além de ser responsável por uma a cada três mortes pela doença.

Um artigo publicado na revista Frontiers in Oncology, projetou a mortalidade por câncer no Brasil para o quinquênio 2026-2030, comparando com o período base de 2011 a 2015. No estudo, realizado para vários tipos de tumores, o de intestino apresentou o maior aumento projetado em todas as regiões brasileiras, para ambos os sexos.

Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista conversou no Canal Saúde com o Médico Oncologista do Hospital Santa Joana, Antônio Douglas.

Médico Oncologista Antônio Douglas. Foto: Divulgação

O especialista alertou para os números crescentes de casos.

“O câncer de intestino está crescendo e o Instituto Nacional do Câncer, tem falado bastante sobre o assunto, porque está vendo um aumento histórico, mais ou menos de 5% ao ano dos brasileiros, e temos expectativa de 45 mil novos casos entre 2023 para 2025. A principal causa de câncer de intestino está associada à alimentação, a obesidade, além de outras causas como aumento do alcoolismo e tabagismo que também podem aumentar o risco.”



O médico explicou a função do intestino e deu dicas de prevenção

“Vamos lá, o intestino é um órgão do corpo que faz a maturação e a digestão dos alimentos e que faz você absorver as principais proteínas, carboidratos e vitaminas e você vai expelir o que não presta na sua alimentação. Então hoje sabe-se que quando você tem uma alimentação correta você tem boas proteínas tanto que nunca se fala tanto em probióticos, que são alimentos que melhoram a digestão , que melhoram a flora intestinal. Então está provado que quão melhor estiver a flora intestinal, menos doenças você vai ter. Ou seja, menos incidência de câncer. Então a junção de coisas prejudiciais ao organismo, facilitam a lesão do intestino e essa lesão com o tempo pode causar uma inflamação crônica, e essa inflamação crônica no intestino pode causar um câncer no futuro.”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.



Veja também

EVENTO Recife vira a capital mundial do tênis a partir de domingo