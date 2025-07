A- A+

CANAL SAÚDE Câncer de mama: diagnóstico precoce como caminho para cura Mastologista reforça a importância do autocuidado e da mamografia anual para a detecção precoce do câncer de mama

A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce na cura do câncer de mama.

Quando se detecta alterações pré-malignas e tumores mamários muito pequenos, o que é possível a partir da mamografia, as chances de cura do câncer de mama são de aproximadamente 90%, se tratados precocemente.

Nesta segunda-feira (28), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a mastologista do Hospital de Câncer de Pernambuco, Cláudia Pereira. Ela falou sobre o diagnóstico precoce como caminho para cura do câncer de mama.

Para inicar a conversa, a mastologista explicou como ocorre a detecção precoce do câncer de mama

"É antes que ele se torne palpável. Então, se você tem um tumor de mama pequeno que ainda não é palpável, que só é visto no exame radiológico, subentendemos que essa lesão tem uma chance de cura entre 90% e 95%."

Mastologista do Hospital de Câncer de Pernambuco, Cláudia Pereira/Foto: Divulgação

A dra. Cláudia Pereira destacou a importância da prevenção no combate ao câncer de mama, enfatizando a necessidade de autocuidado desde cedo

"A gente trabalha muito nessa questão da prevenção, que é o auto exame desde que a menina for moça, ou seja, que ela me instrui de ter o auto conhecimento da mama. Nas mulheres a partir dos 40 anos com ou sem sintomas, sempre fazer mamografia anual."

A mastologista Cláudia Pereira explicou quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama

"Existem vários fatores de risco, sendo o principal deles o fato de ser mulher. Com o avanço da idade, especialmente a partir dos 50 anos, a incidência aumenta, pois começam a ocorrer alterações no DNA das células e mudanças hormonais."



Cláudia Pereira ainda deixou um recado para as mulheres e seus companheiros

"Eu só gostaria que todas as mulheres que tivessem me ouvindo nunca deixassem de ter esse cuidado de fazer o autoexame, estar sempre atentas às suas mamas, e que os companheiros das mulheres que perceberem algo não tenham medo de procurar o médico."

