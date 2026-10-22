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Canal Saúde Câncer de mama e fertilidade: é possível engravidar após a quimioterapia com planejamento adequado Especialista em reprodução humana destaca avanços na preservação de óvulos, momentos seguros para a gestação e direitos das pacientes no tratamento da doença

O diagnóstico do câncer de mama em mulheres em idade fértil traz desafios que vão além da cura da doença, exigindo atenção especial aos desejos futuros de maternidade. O tratamento quimioterápico, embora essencial para combater as células tumorais, pode ser gonadotóxico e comprometer temporariamente ou de forma definitiva a função ovariana.

Os cuidados com o planejamento reprodutivo devem ser iniciados logo após a confirmação do diagnóstico, permitindo que medidas de preservação da fertilidade sejam adotadas sem atrasar o início do tratamento oncológico. Técnicas modernas de congelamento de óvulos e acompanhamento multidisciplinar garantem a segurança médica e renovam as perspectivas de vida após a recuperação.

No Canal Saúde, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com a ginecologista e especialista em reprodução humana, Natália Fischer, que falou sobre as alternativas para preservar a fertilidade e a viabilidade da gravidez pós-quimioterapia.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Natália Fischer iniciou a entrevista explicando que o tratamento contra o câncer de mama pode afetar diretamente os ovários e a reserva ovariana da mulher.

“O tratamento pro câncer de mama pode deixar a mulher infértil. A gente tem uma média de 40 a 50% de pacientes que evoluem com infertilidades, seja por conta da medicação utilizada na quimioterapia, que pode causar uma falência ovariana, como também pelo tempo. Se for uma paciente que já tem uma idade um pouco mais avançada, ela perde sua janela de fertilidade, então o médico precisa estar pronto para essa conversa.”

Ao detalhar as técnicas disponíveis para guardar as células reprodutivas antes do início dos quimioterápicos, a especialista ressaltou a agilidade dos protocolos atuais.

“Hoje a gente trabalha com uma técnica que chama random start, ou seja, ela pode começar a medicação dela em qualquer momento. A gente faz um acompanhamento médio de 8 a 12 dias que não atrasa seu procedimento cirúrgico ou sua quimioterapia. A gente retira os óvulos e congela para que ela possa ter uma possibilidade real e maior de uma gravidez após o seu tratamento.”

A ginecologista explicou também o tempo necessário de espera após o fim da quimioterapia.

“Existe um período que a gente precisa, que tá em curso de 6 meses a 2 anos, mas a grande maioria propõe 2 anos após o fim da quimioterapia, porque é o maior período de recidiva e para que esse quimioterápico que é realmente teratogênico tenha sido todo liberado. Em pacientes que precisam de bloqueio hormonal, estudos recentes como o POSITIVE mostram que é possível dar uma pausa no bloqueio hormonal, liberar essa mulher para engravidar rapidamente e depois reiniciar o bloqueio.”

Por fim, Natália Fischer enfatizou a importância do apoio emocional no processo e lembrou a cobertura obrigatória do congelamento de óvulos na rede suplementar de saúde.

“Hoje em dia não é mais só tratar a doença, a gente precisa saber como vai ser a vida dessa mulher depois que ela estiver livre da doença. A gente tá fazendo tudo isso porque a gente acredita que você vai ter seus filhos. E para as pacientes oncológicas, os planos de saúde cobrem o congelamento de óvulos, pois é um direito garantido.”

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