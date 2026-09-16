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Canal Saúde Câncer de mama: tema reúne especialistas para debater sobre o tema no Recife Congresso vai discutir novas tecnologias, condutas e avanços sobre o câncer de mama

O 55º Congresso Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR26) reúne especialistas de diferentes regiões do país para discutir novas tecnologias, condutas e avanços sobre o câncer de mama, a partir deste sábado (17). Será discutido a evolução dos exames de imagem, que ultimamente tem ampliado as possibilidades de diagnóstico e acompanhamento do câncer de mama.

Entre os nomes que integram a programação está a médica radiologista Beatriz Maranhão, membro da diretoria do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), integrante da Comissão Nacional de Mamografia e coordenadora da programação científica de mama do congresso. A especialista participa de atividades voltadas ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com câncer de mama.

O âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, entrevistou, no Canal Saúde desta quarta-feira (16), a médica radiologista Beatriz Maranhão, que falou sobre a importância do CBR26 e sobre o câncer de mama.

Acompanhe a entrevista nos players abaixo:

Beatriz Maranhão abriu a entrevista destacando que o principal fator de risco para o surgimento do tumor é ser mulher e estar na faixa etária propensa.

“O diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento. Por isso, mulheres a partir dos 40 anos devem realizar a mamografia, mesmo sem sintomas, como forma de rastreamento do câncer de mama.” Beatriz Maranhão, radiologista

Ao abordar a estratificação de risco a partir dos 30 anos e o uso de painéis genéticos, a especialista revelou dados da população brasileira, mostrando que a idade jovem não garante imunidade contra a doença e exige atenção preventiva.

“Os dados brasileiros mostram que tem aumentado o número de casos de câncer de mama em pacientes jovens. Atualmente, cerca de 40% dos casos ocorrem em mulheres com menos de 50 anos, e 20% da mortalidade também está nessa faixa etária. Portanto, ser jovem ou estar na terceira idade não é um fator que protege contra o câncer de mama.”

A médica reforçou a relevância da prevenção primária, ressaltando que a combinação de exercícios físicos regulares com a manutenção do peso adequado reduz diretamente a incidência de tumores hormônio-induzidos.

“Se existisse um remédio capaz de reduzir em 15% a 30% o risco de câncer de mama, seria o exercício físico associado ao controle do peso. O ganho de peso ao longo dos anos, especialmente na menopausa, pode aumentar o risco de cânceres hormônio-dependentes. Por isso, é importante estimular a atividade física, manter um peso adequado e investir no diagnóstico precoce.”

Por fim, a especialista enfatizou a transformação da oncologia moderna, que passa a tratar o câncer avançado como uma condição crônica controlável (à semelhança do diabetes), priorizando a qualidade de vida e a assistência contínua mesmo após a etapa cirúrgica.

“Um diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado não significa uma sentença de morte. Assim como acontece com doenças crônicas, hoje é possível controlar a doença e oferecer mais qualidade de vida à paciente. O cuidado também não termina após o tratamento: o acompanhamento continua sendo fundamental.”

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