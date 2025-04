A- A+

CANCÊR DE PRÓSTATA Câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce Doença silenciosa atinge milhares por ano em Pernambuco; diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), entre 2023 e 2025, o estado deverá registrar aproximadamente 2.800 novos casos anuais de câncer de próstata. Se descoberto precocemente, o câncer de próstata tem cerca de 90% de chances de cura.

O principal exame é o toque retal, que permite que o médico avalie o tamanho, a forma e a consistência da próstata. O exame é rápido e indolor, essencial para identificar possíveis alterações.

Nesta quinta-feira (10), Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o urologista do Hospital Santa Joana Recife, Guilherme Lima, que falou sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O urologista Guilherme Lima explicou o que leva homens a ter câncer de próstata

“O principal fator de risco é o fator hereditário, ou seja, genético. aqueles homens que têm parentes de primeiro grau, pai, irmão, que já tiveram câncer de próstata, eles têm uma propensão, uma predisposição maior a desenvolverem câncer de próstata ao longo da sua vida.”

Urologista Guilherme Lima/Foto: Divulgação

O Dr. Guilherme Lima ainda continuou a explicação

“Existem outros fatores de risco que estão associados a diversos tipos de câncer, o sedentarismo que leva à obesidade; exposição a determinados produtos químicos, ou seja, pessoas que trabalham com esse tipo de exposição; tabagismo e sobretudo a idade.”

Guilherme Lima falou sobre como o câncer de próstata se comporta na fase inicial

“O câncer na fase inicial é assintomático, ou seja, o câncer de próstata não vai causar, não vai dar aqueles sintomas que os pacientes acham que vão ter, que é dificuldade no xixi, na missão, que é decorrente do aumento do tamanho da próstata e não do câncer.”

O urologista falou sobre em que estágio os sintomas do câncer de próstata começam a se manifestarem

“Quando o paciente vem apresentar sintoma como sangue na urina, dificuldade miccional, que é a dificuldade de urinar, do fluxo miccional, muitas vezes esse câncer já está numa fase mais avançada, que aí diminui assustadoramente a possibilidade de cura.”

O urologista Guilherme Lima encerrou a conversa explicando a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata

“Nos últimos dois anos, 200 pacientes tiveram câncer de próstata com idade inferior a 45 anos. Por isso tem a importância de pacientes que têm histórico tentar buscar esse diagnóstico mais precocemente. É aquele ditado, é raro mas acontece.”

