Câncer de pulmão: como diagnosticar e tratar

O câncer de pulmão é um dos tumores malignos mais recorrentes e possui sintomas como tosse, falta de ar, dor torácica, perda de peso, cansaço e presença de sangue no escarro. O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão e é responsável por 90% dos casos. O câncer pulmonar primário é raro em não fumantes.

O convidado do Canal Saúde desta quarta-feira (22), o médico oncologista Antônio Douglas, falou sobre o tratamento desse tipo de câncer.

O câncer de pulmão é uma doença silenciosa, então quando o paciente vai ter os sintomas já está bem avançado, então é importante ter o tratamento precoce, pois quanto mais a gente fala mais gente vai buscar ajuda. A gente (médicos) dá o tratamento precoce, existe uma chance maior de cura no paciente”, afirmou Antônio Douglas.

Apesar de ter um número maior de câncer de pulmão pelo tabagismo, o oncologista afirma que não é só ele que ocasiona a doença.

Existem outras questões que ocasionam o câncer de pulmão, como a hereditariedade, e também na questão da poluição ambiental, as pessoas que moram próximo de estradas, devido a poluição ambiental, tem um maior risco de contrair o câncer de pulmão”, afirma o médico oncologista.

Além desses fatores extras ao tabagismo, outra coisa que, segundo Antônio Douglas, tem mais chances de ter doenças pulmonares e até o câncer de pulmão, que “chega até a assustar”, é o cigarro eletrônico.

Ele foi inventado para ajudar as pessoas a parar de fumar. Ele tem cores interessantes, tenta pegar um público mais jovem, de 15 a 30 anos, cheiros interessantes, mas o que estamos vendo hoje é muita gente usando e ficando viciado no cigarro eletrônico, muita gente pegando doenças pulmonares, e que veremos daqui pra frente muita gente com câncer de pulmão associado ao cigarro eletrônico”, concluiu Antônio Douglas, médico oncologista