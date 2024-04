A- A+

No próximo dia 08 de abril é celebrado o Dia Mundial de Luta Contra o Câncer, iniciativa que visa disseminar informações sobre prevenção e controle do câncer, e levar questões atuais sobre a doença à população em geral. Apesar dos avanços e das tecnologias atuais, a doença mata mais de 7 milhões de pessoas por ano e entre os principais cânceres, o de pulmão lidera a lista dos tumores malignos mais comuns e o que mais leva a óbito.

A incidência de casos de câncer de pulmão ainda é muita alta por alguns motivos específicos. O tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão, responsável por 90% dos casos. Pessoas que fumam têm cerca de 20 vezes mais risco de desenvolver a doença. Atualmente o câncer de pulmão é responsável por mais de 2,09 milhões de casos por ano e representa o índice de 1,76 milhão de mortes, liderando os tumores malignos que mais matam.

Felizmente, hoje é possível realizar o rastreamento do câncer de pulmão para um grupo de risco específico: homens e mulheres que têm entre 50 e 80 anos, foram fumantes ou pararam de fumar há menos de 15 anos e com histórico de tabagismo de, pelo menos, 20 maços/ano.

O objetivo é encontrar tumores em estágios iniciais, momento que proporciona as melhores possibilidades de tratamento e cura. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para o tratamento cirúrgico, que remove todo o tumor e possibilita maiores chances de cura.

Além do pulmão, outros casos são mais comuns na população como os cânceres de mama, colorretal, próstata e câncer de pele não-melanoma. E para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico cirurgião torácico Davi de Castro que alertou sobre o câncer de pulmão.

Médico cirurgião torácico Davi de Castro. Foto: Divulgação



“O câncer de pulmão é o câncer que tem a maior mortalidade de todos os tipos de tumores malignos e a gente não poderia deixar de falar sobre esse tema ainda mais nesse mês de abril, onde é celebrado o dia de combate mundial ao câncer, a gente tá falando de câncer de forma geral, mas é importante a gente frisar sobre a preocupação com o câncer de pulmão. Esta é uma doença que tem uma relação muito grande com o tabagismo, com o hábito de fumar. Aproximadamente 85% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo. Como a gente pode combater? Como a gente pode pensar em prevenir uma doença tão agressiva? a principal medida preventiva que a gente pode tomar na etapa Inicial é pensar em parar de fumar, cessar o tabagismo é a melhor medida preventiva para combater o câncer de pulmão e, de forma geral, é necessário também frisar diversas coisas multifatoriais como por exemplo, uma boa alimentação, práticas de uma vida saudável.”

O especialista falou sobre o rastreio precoce do câncer de pulmão.

"Quem são os indivíduos que precisam fazer testes e exames específicos para tentar diagnosticar o câncer? Recentemente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, em conjunto com diversas outras entidades médicas importantes, utilizou-se de diversos dados da literatura para poder falar sobre rastreio de câncer de pulmão, ou seja, quais seriam os indivíduos que precisam fazer exames para tentar detectar precocemente, mesmo sem ter nenhum sintoma. Falar de rastreio significa falar de alguém que não está sentindo nada, mas é exposto a um certo risco e por isso é uma população de risco, então por exemplo, indivíduos acima dos 50 anos de idade, entre 50 e 80 para ser mais preciso, aqueles indivíduos que são fumantes ativos ou que foram fumantes nos últimos 15 anos e que fumam mais ou menos uma carteira de cigarro com 20 cigarros ao longo de pelo menos 20 anos, esses indivíduos segundo os dados científicos eles têm um potencial risco de câncer de pulmão, por isso eles precisam realizar um teste de rastreio.”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.



Veja também

EVENTO MobilizaTeaPE conduz a 3ª Caminhada Pernambucana pela Conscientização sobre o Autismo