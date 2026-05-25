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CANAL SAÚDE Câncer de tireoide cresce entre mulheres e reforça importância do diagnóstico precoce Especialista destaca que câncer de tireoide apresenta altos índices de cura quando o câncer de tireoide é descoberto nas fases iniciais

O Dia Internacional da Tireoide, marcado em 25 de maio, chama atenção para a importância da glândula responsável pela produção de hormônios que regulam funções essenciais do organismo, como metabolismo, temperatura corporal e níveis de energia. Além disso, a data também reforça a necessidade de conscientização sobre o câncer de tireoide, doença que vem registrando aumento no número de casos e tornando o debate sobre câncer de tireoide cada vez mais necessário.

Entre as doenças que podem comprometer o funcionamento da tireoide está o câncer de tireoide, considerado um dos tipos de tumor que mais cresce em número de diagnósticos no mundo, especialmente entre as mulheres. O câncer de tireoide tem chamado a atenção de especialistas devido ao avanço dos registros de câncer de tireoide em diferentes faixas etárias. Apesar disso, o câncer de tireoide apresenta altas chances de cura quando descoberto precocemente.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam uma estimativa de 16.450 novos casos de câncer de tireoide por ano no Brasil no triênio 2026–2028. Desse total, 3.140 casos de câncer de tireoide devem ocorrer em homens e 13.310 casos de câncer de tireoide em mulheres. Segundo o instituto, a incidência estimada de câncer de tireoide é de 12,15 casos a cada 100 mil mulheres e de 2,99 casos de câncer de tireoide a cada 100 mil homens, com maior prevalência de câncer de tireoide nas regiões Nordeste e Sudeste.

Durante entrevista no Canal Saúde, da Rádio Folha FM 96,7, conduzida pelo âncora Jota Batista, a oncologista do Hospital Santa Joana Recife, Cristiana Tavares alertou que alterações hormonais da tireoide podem provocar sintomas que vão além da região do pescoço, afetando inclusive funções cognitivas.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Segundo a médica, pacientes com câncer de tireoide ou outras doenças da tireoide podem apresentar sinais variados, o que torna o diagnóstico do câncer de tireoide ainda mais importante.

“A disfunção da tireoide pode causar problemas de memória e confusão mental que, dependendo da idade do paciente, podem até ser confundidos com quadros de demência ou Alzheimer. Como os hormônios da tireoide atuam em todo o organismo, os sintomas podem ser bastante variados”, destacou. Cristiana Tavares, oncologista

A oncologista afirma que a relação da glândula com o estrogênio aumenta a vulnerabilidade das mulheres ao desenvolvimento do câncer de tireoide.

“Existe uma maior sensibilidade da tireoide ao estrogênio, hormônio presente em maior quantidade no organismo feminino. Isso faz com que o risco para câncer de tireoide seja significativamente maior nas mulheres”, explica.

Cristiana Tavares também esclareceu que exames laboratoriais, isoladamente, não conseguem identificar todos os casos de câncer de tireoide na glândula.

“Muitas pessoas acreditam que apenas o exame de sangue é suficiente, mas ele avalia principalmente a função hormonal da tireoide. O exame mais importante para identificar nódulos suspeitos é a ultrassonografia, que permite avaliar características da lesão e indicar, quando necessário, a realização da punção”, afirmou.

Ainda segundo a especialista, a descoberta precoce do câncer de tireoide continua sendo a principal aliada no tratamento da doença.

“O câncer de tireoide tem altos índices de cura. Em cerca de 90% dos casos, os pacientes conseguem excelente resposta ao tratamento e seguem levando uma vida normal, trabalhando, praticando atividades físicas e realizando seus projetos pessoais normalmente”, concluiu.

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