Câncer infantil: como identificar e tratar

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Brasil poderá completar o triênio de 2023 a 2025 com o registro de 7.930 casos por ano de câncer infantil de, sendo a principal causa de morte entre a população com a faixa etária de 1 a 19 anos de idade.

Para falar da importância do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer infantil, a pediatra Ana Caroline Falcão, professora da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão, conversou no Canal Saúde com Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7FM.

A pediatra Ana Caroline Falcão falou sobre quais os sintomas iniciais do câncer infantil

Os sintomas iniciais, eles vão ser muito parecidos com qualquer virose. Sendo que vão evoluindo de uma maneira um pouco diferente. É uma febre que não passa, uma dor de cabeça que não melhora com os remédios normais, um incômodo constante em ossos, articulações, entre outros sistemas. E aí isso vai chamar a atenção do profissional de saúde, que tem que estar atento Pediátra Ana Caroline Falcão/Foto: Divulgação Ana Caroline também falou sobre a importância do diagnóstico precoce

Então, os sintomas são muito parecidos com outras doenças corredeiras da infância. E a gente pensar nele, fazer para ajudar o paciente, ajudar a criança e ajudar a família que vai estar envolvida nesse tratamento, a procurar esse tratamento de forma mais precoce, para cura a vir também de forma mais fácil.

Ao ser perguntada sobre quais cânceres são os mais comuns em crianças, a pediatra falou

Jota, você explicou exatamente o que é mais comum, que são os tumores mais recorrentes na infância, que são as leucemias. Então assim, a gente precisa pensar em citar os mais comuns, que são as leucemias. Que são as doenças dos glóbulos brancos, tumores do sistema nervoso central e os linfomas, que a gente escuta muito falar. Tem a da neuroblastomas, retinoblastoma, enfim, são vários tipos de tumores. A pediatra Ana caroline falou sobre como os cânceres se iniciam em crianças

Elas iniciam de uma forma muito parecida. Por exemplo, as leucemias vão evoluir com uma febre que não para. Os tumores do sistema nervoso central, eles vão evoluir com a dor de cabeça que não para quando a gente toma um remédio normal para essa dor de cabeça.

Ana caroline ainda completou

Então, eles são muito, muito semelhantes no sentido da gente pensar, mas a gente vai direcionar o diagnóstico a partir do que a criança ou a família daquela criança traz para a gente de queixa.

