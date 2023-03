Cânceres ginecológicos: entenda quais são e como evitar

A- A+

Um levantamento feio pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca ) apontou que mais de 40% dos cânceres que acometem as mulheres são ginecológicos. Os cânceres do sistema reprodutor feminino são responsáveis por 20% de todos os diagnósticos anuais mundiais dessa doença, segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC). Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista conversou com o cirurgião oncológico Mário Rino, nesta quinta-feira (02), no Canal Saúde.



Durante a entrevista o especialista falou que a melhor forma de prevenção para o câncer colo uterino é a vacinação, mas também é importante fazer a prevenção anual.

“O câncer de colo uterino não apresenta sintomas em estágios precoces, só vai aparecer dor, sangramento quando se tem uma lesão que não é precoce. Já o câncer de útero não tem prevenção. Ele acomete mulheres mais velhas, mas ele dá um sintoma que alerta muito, que é a mulheres que já teve menopausa voltam a sangrar”, explicou o cirurgião.

O médico explicou que tem cura, mas a condição é que tenha um diagnóstico precoce.



“Quanto mais inicial, maior a chance de cura, independente que seja colo uterino, útero ou ovário do que nos estágios mais avançados. Mas a palavra cura é uma palavra difícil, pois em câncer falamos em cura a longo prazo, falamos de anos sem a doença para poder conversar sobre cura. Porém esses períodos que as pessoas ficam sem a doença estão cada vez maiores”, finalizou.

