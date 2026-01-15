A- A+

CANAL SAÚDE Canetas emagrecedoras para idosos: saiba os riscos Especialista alerta para riscos à saúde e à independência física sem acompanhamento profissional

O uso de canetas emagrecedoras em idosos exige cautela redobrada em 2026, devido ao risco elevado de declínio funcional e perda de massa muscular.

Embora eficazes para o controle do diabetes e obesidade, esses medicamentos podem comprometer a independência física se usados sem rigoroso acompanhamento.

Nesta quinta-feira (15), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a geriatra, Marília Gonzaga, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ele falou sobre as canetas emegracedoras para idosos.

A geriatra Marília Gonzaga iniciou a entrevista alertando que, embora eficazes, esses as canetas emagracedoras podem acelerar a perda de massa muscular em idosos

"Essa perda de massa muscular, ela pode repercutir num aumento de risco de quedas, numa perda de funcionalidade. O paciente de repente não consegue mais fazer as atividades do dia a dia justamente porque tá se sentindo mole, se sentindo fraco, sem força. Então, por isso que a gente bate muito no martelo desse acompanhamento médico e de equipe multiprofissional.”

A especialista detalhou os riscos de efeitos colaterais graves no uso das canetas emagrecedoras em idosos

“Existe a possibilidade do paciente ter uma desidratação e com essa desidratação você ter redução de íons no organismo. Então você ter de repente uma redução de potássio, de magnésio, que pode predispor à arritmia cardíaca. É medicação, tem efeito colateral e a gente precisa ficar atento.”

Dra. Marília enfatizou que o tratamento da obesidade é complexo e não deve ser feito apenas com o remédio, mas com uma rede de suporte para garantir a saúde do paciente

“Ao fazer uso da medicação, se preocupa em ter um acompanhamento médico de nutricionista, de um educador físico, de um fisioterapeuta. Então, ter uma equipe por trás disso para poder ajudar você a ter o sucesso terapêutico, sem se colocar sua saúde em risco.”

A médica ainda destacou que a busca por um geriatra deve ser vista como uma estratégia de manutenção para quem deseja um envelhecimento ativo

“O idoso é aquele adulto que deu certo. E de fato a gente tem que se preocupar em ter bons hábitos de vida, independente da nossa idade. Óbvio que o nosso organismo é uma máquina e ela precisa de manutenção e a tendência é quanto mais velha a máquina, mais manutenções a gente vai precisar ter.”

