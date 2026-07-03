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CANAL SAÚDE Cannabis medicinal amplia possibilidades de tratamento para diversas doenças Especialista explica como o uso orientado de CBD e THC pode aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes

Os avanços científicos têm ampliado o uso da cannabis medicinal no tratamento de diversas doenças e condições de saúde, embora o tema ainda enfrente barreiras relacionadas ao preconceito e à desinformação. Quando utilizada com orientação médica, a cannabis pode contribuir para o controle de sintomas e para a melhora da qualidade de vida de pacientes com diferentes diagnósticos.

A instituição Amme Medicinal, que produzia os medicamentos sob força de liminar, agora, com decisão da 12ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, torna a AMME Medicinal a primeira associação de pacientes do Recife a contar com autorização judicial para o cultivo e a produção de derivados de cannabis destinados a fins terapêuticos.

Os principais compostos utilizados são o canabidiol (CBD) e o tetrahidrocanabinol (THC), substâncias que atuam como neuromoduladores nos receptores espalhados pelo organismo, influenciando diretamente o sistema nervoso central. A indicação e a combinação entre CBD e THC variam de acordo com a doença, o quadro clínico e as necessidades de cada paciente. Portanto, mostra que a cannabis medicinal pode ser essencial para o tratamento.

Nesta sexta-feira (2), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com Eneide Dias, médica especialista em cannabis medicinal, que falou sobre o tema.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Eneide Dias iniciou a entrevista rebatendo o estigma que ainda cerca a cannabis medicinal, lembrando que a base da grande maioria dos remédios tradicionais já vem da natureza e que o foco deve ser sempre o alívio que a substância traz para quem sofre.

"Se a gente partir do princípio de que muitos medicamentos têm origem em plantas, fica mais fácil entender o potencial terapêutico da cannabis. A nossa flora, especialmente a brasileira, é muito rica e oferece inúmeros recursos para a medicina. Por isso, não há motivo para preconceito. O mais importante é pensar nos benefícios que esse medicamento pode trazer para o tratamento de cada doença." Eneide Dias, médica especialista em cannabis medicinal

Ao abordar o uso do fitoterápico em quadros neurológicos avançados, a especialista detalhou como a medicação atua desligando a agressividade extrema, devolvendo a qualidade de vida e a paz não apenas para o doente, mas para toda a rede de apoio familiar

"O paciente passa a ficar agressivo. Quando ele entra nessa fase, a cannabis pode atuar com um efeito relaxante, ajudando a acalmar a atividade das células nervosas e proporcionando uma melhor qualidade de vida. Com isso, melhora o bem-estar do paciente, que passa a responder melhor aos cuidados, a comer melhor e a dormir melhor. Esses benefícios também se estendem à família e a quem cuida dele."

Desmistificando o medo dos pacientes em relação a possíveis vícios ou reações entorpecentes, a médica foi categórica ao afirmar que o óleo medicinal não causa alterações recreativas na consciência, tampouco gera crises de abstinência caso o tratamento precise ser interrompido.

"Esse medicamento é um fitoterápico e não provoca o efeito psicoativo associado ao uso recreativo da cannabis. Ele tem ação terapêutica, com efeitos como o anti-inflamatório. Além disso, não causa dependência. Se o paciente precisar interromper o tratamento, não apresenta sintomas de abstinência."

Por fim, Eneide Dias explicou que não existe uma "receita de bolo" universal para a prescrição da cannabis, reforçando que o processo exige avaliação clínica minuciosa e paciência, pois cada corpo dita o seu próprio ritmo de aceitação e cura.

"Como se trata de um fitoterápico, a resposta ao tratamento varia de acordo com o metabolismo de cada pessoa. Alguns pacientes apresentam melhora clínica já na primeira semana, enquanto outros começam a responder após 30 ou até 60 dias. Isso depende de como o organismo de cada indivíduo reage e interage com o medicamento."

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