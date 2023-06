A- A+

CANAL SAÚDE "Cantando com Encanto", espetáculo oficial da Disney, será apresentado no Teatro Riomar O musical chega ao Recife neste sábado (10) e domingo (11)

O espetáculo Cantando com Encanto, obra oficial da Disney, chega ao Recife para duas apresentações no Teatro Riomar Recife, nos dias 10 (sábado) e 11 de junho (domingo), às 16h. A apresentação é baseada no filme de animação Encanto. Toda a família poderá assistir e cantar as músicas, em uma experiência única em que o público faz parte dos arranjos, emprestando suas vozes para abrilhantar o evento, que mistura animação, talento e tecnologia. O filme será exibido em um telão com alta definição, com uma banda composta por 10 músicos tocando ao vivo toda a trilha sonora.

O primeiro ato tem duração de 50 minutos, e o segundo de 40, com intervalo de 15 minutos. Os ingressos estão à venda pelo Uhuu e na bilheteria do teatro, com valores que variam entre R$ 25 e 140. Há descontos e/ou benefícios para clientes Nubank.

A animação conta a história dos Madrigal, uma família colombiana liderada pela avó Alma. Todos os descendentes da matriarca possuem poderes mágicos, exceto Mirabel. Ao perceber que seus familiares estão perdendo os dons especiais, ela faz de tudo para salvar a eles e a casa mágica onde vivem.

Dirigida por Byron Howard e Jared Bush, a animação conta com canções compostas pelo prestigiado músico e ator Lin-Manuel Miranda. Com músicas como “Não Falamos do Bruno” e “Dos Oruguitas”, a trilha chegou a ser indicada ao Oscar.

SERVIÇO

CANTANDO COM ENCANTO - RECIFE

Local: Teatro RioMar Recife

10 e 11 de junho (sábado e domingo)

Horário: 16h

Duração: 1º ato 50 minutos | 2º ato 40 minutos | intervalo de 15 minutos

Classificação: Livre.



PREÇOS:

PLATEIA BAIXA: R$ 140, 00(INTEIRA) R$ 70,00 (MEIA ENTRADA)

PLATEIA ALTA: R$ 120,00 (INTEIRA) R$ 60,00 (MEIA ENTRADA)

BALCÃO NOBRE> R$ 50,00 (INTEIRA) E R$ 25,00 (MEIA ENTRADA)



INGRESSOS

Sem taxa de conveniência:

Atendimento presencial: bilheteria do Teatro RioMar Recife (terça à sábado: das 14h às 20h, exceto feriados).

Com taxa de conveniência: https://uhuu.com/evento/pe/recife/cantando-com-encanto-11521

Descontos:

* 50% de desconto para clientes Nubank que comprarem com cartão Nubank, limitados a 4 ingressos por CPF, e 50% de desconto e um ingresso gratuito a cada outro comprado para clientes Nubank com cartão Ultravioleta, também limitado a 4 ingressos por CPF;

* 50% de desconto para crianças de 02 a 15 anos;

* 50% de desconto para estudantes, pessoas com deficiência, idosos e jovens entre 15 e 29 anos comprovadamente carentes, em conformidade com a Lei Federal N°12.933 de 26 de dezembro de 2013, Lei Federal 10.741/03 e Decreto Federal 8.537/15;

* 50% de desconto para doadores regulares de sangue em conformidade com a Lei Municipal nº 344/11. Apresentar documento oficial válido expedido pelos hemocentros e bancos de sangue;

* 50% de desconto para professores da rede pública municipal e particular de ensino em conformidade com a Lei Municipal nº 243/06. Apresentar a carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal ou holerite acompanhado de documento oficial com foto;

