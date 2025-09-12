A- A+

SHOW O Cantor Charlles André leva samba e sucessos autorais ao Projeto Sonora Brasil no Recife Compositor de grandes hits do pagode, o ex-integrante do grupo "Os Morenos" se apresenta no Sesc Santo Amaro e participa de oficina sobre profissionalização artística

O carioca Charlles André, cantor, compositor e multi-instrumentista, é uma das atrações do Projeto Sonora Brasil no Sesc Santo Amaro, em Recife, nos dias 12 e 13 de setembro. Com trajetória marcada pelo talento e dedicação, ele reúne mais de 200 composições gravadas e milhões de discos vendidos, consolidando-se como um dos nomes mais importantes do samba e do pagode.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o cantor e compositor Charlles André, ele falou sobre sua carreira e da emoção de se apresentar no Recife.

Quem comparecer neste sábado (3) no SESC vai ver que não é só nem um show de pagode, nem um show de MPB. É um show de tudo misturado e tudo com essência. Bem carioca. A gente traz tudo isso no show aí no Sonora Brasil. Esse momento no SESC, não só apenas para apresentar minha música, mas também ter essa parte mais intimista com as pessoas para conhecer o artista mais, e mais de perto."

Ex-integrante do grupo "Os Morenos", Charlles André iniciou sua carreira como compositor ainda aos 14 anos, com a música “Desilusão”. Ao longo da vida artística, acompanhou nomes consagrados como Zeca Pagodinho, Leci Brandão, Arlindo Cruz e Jovelina Pérola Negra, até seguir carreira solo em 2004. Desde então, gravou álbuns, DVDs e lançou sucessos que ganharam projeção nacional.

Como compositor, é responsável por hits como “Camisa 10”, da Turma do Pagode, “Coração Deserto”, do Sorriso Maroto, “Linguagem dos Olhos”, com Péricles, e “Nunca Se Diz Nunca”, gravada por Maria Rita. Entre suas influências, destaca Djavan, Lulu Santos, Jorge Benjor e Herbert Vianna.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

No Sonora Brasil, Charlles André participa de duas frentes: ministra a oficina “Profissionalização do Artista: Gestão, Música e Mercado” e se apresenta no sábado (13), às 18h, em parceria com a cantora Luciane Dom. O repertório mescla composições autorais, releituras de clássicos da MPB e sucessos que marcaram sua trajetória.

O projeto Sonora Brasil, que há 26 anos valoriza as manifestações musicais brasileiras, traz nesta edição o tema “Encontros, Tempos e Territórios”, reforçando o diálogo entre tradição e contemporaneidade.

SERVIÇO

Sesc Santo Amaro - Projeto Sonora Brasil

Sábado (13) às 18h

Entrada: Gratuita

Sesc Santo Amaro - Teatro Marco Camarotti (Praça do Campo Santo, s/nº – Santo Amaro / Recife – PE.

Veja também