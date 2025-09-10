A- A+

SHOW Cantor piauiense Vavá Ribeiro faz show "Calmaria" no Recife Cantor e compositor apresenta canções autorais e relembra influências musicais em única apresentação, nesta quinta-feira (11), no Espaço Cultural Tô em Casa

O cantor e compositor piauiense Vavá Ribeiro se apresenta, nesta quinta-feira (11) às 19h, no Espaço Cultural Tô em Casa, no Recife. O artista traz ao público o show “Calmaria”, título do primeiro de seus quatro álbuns autorais, lançado em 2003. Natural de Oeiras (PI), Vavá soma mais de 30 anos de carreira, com um trabalho marcado pela fusão de influências que vão da canção mineira à diversidade rítmica nordestina.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o cantor Vavá Ribeiro, ele fala sobre o que o público vai encontrar no show .

Eu vou privilegiar músicas, canções que falam de alma de verdade. Pretendo fazer um repertório misturado para que o show não se torne uma coisa muito inédita, autoral. Vou mesclar, algumas coisas do Vander Lee, algumas coisas do Caetano, que eu gosto muito também, Gilberto Gil, alguma coisa da Adriana Cocanhoto, que tem um falsetezinho razoável, e que eu gosto de fazer umas vozes femininas também. A gente vai fazer um show intimista, que é voz violão, mas vocês podem ter certeza que vão ouvir músicas interessantes e a gente vai se dar muito bem. Eu acho que a gente vai interagir, vai ter uma transcendência sim de sentimentos. Pode esperar isso.

O músico já dividiu turnês no Brasil e nos Estados Unidos com Belchior, de quem foi amigo próximo. Também teve a parceria de Vander Lee, que gravou participação na faixa “Na Morada”, em 2010. No repertório do show no Recife, além de composições próprias, estão canções de artistas que marcaram sua trajetória.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

Com voz suave e violão marcante, Vavá Ribeiro é reconhecido por levar poesia e simplicidade às suas letras. A apresentação no Recife é única e promete reunir um público interessado em celebrar música brasileira feita com delicadeza e autenticidade.

SERVIÇO

Show “Calmaria”

Quinta-feira (11) às 19h

Espaço Cultural Tô em Casa

R. Marquês de Abrantes, 479 - Campo Grande, Recife

Mais informações: @vavaribeirooficial

Veja também