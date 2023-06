Cantora Kelly Olliveira fala sobre novo single "Sobrando Azar" em entrevista a Patrícia Breda

A- A+

O programa Na Playlist, ancorado por Patrícia Breda, recebeu nesta quarta-feira (07) a cantora pernambucana, Kelly Oliveira que falou sobre o novo single "Sobrando Azar". A faixa, lançada nas plataformas digitais e no Youtube, integra o projeto composto por sete músicas, além de gravação de DVD ao longo deste ano.

Artista plural, Kelly se conectou com a música ainda criança, quando começou a cantar na Igreja do bairro em que cresceu, no Recife. Não demorou para ela se destacar no cenário artístico, onde iniciou como backing vocal de grandes artistas como Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Fafá de Belém, Morais Moreira, Sandra de Sá, Emílio Santiago, André Rio, Maciel Melo entre outros.

Em ritmo de pagonejo, o novo single “Sobrando Azar" traz uma letra de sofrência sobre aquelas pessoas ‘emocionadas’, que em todo novo relacionamento já pensa em casamento.

“Acho que todo mundo conhece alguém assim, que se apaixona fácil. Mal conhece a pessoa já faz milhares de planos, se imagina casada, com filhos, com família, mas os relacionamentos nunca dão certo.”, disse Kelly Olliveira.

A música, que dá início ao novo ciclo da cantora, está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube junto com videoclipe que foi gravado com sua banda no estúdio Somax. Promessa de hit, a canção “Sobrando Azar” tem composição de Brenno Furtado, Maickon Sampaio, Nal Luz e Lu Rodrigues; e selo da gravadora Polydiscmusic

Acompanhe a entrevista na integra no Podcast:

