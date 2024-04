Cantora Maéve lança primeira música do álbum "Volúpia"

A- A+

A cantora Maéve vai lançar, de forma digital e física, a primeira música do seu aguardado álbum Volúpia. A faixa "Sai da minha frente" estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 04 de maio de 2024. O album terá suas faixas lançadas individualmente nas próximas semanas.

Para celebrar este marco musical, haverá um evento de lançamento, no dia 04 de maio, às 20h, na Praça da Estação, em Belo Jardim, um local icônico que reflete a diversidade e a riqueza cultural da nossa região. O evento será uma celebração da música, arte e cultura, reunindo fãs e entusiastas da música para uma experiência inesquecível.

Este lançamento marca um momento significativo na carreira de Maéve, apresentando uma mistura envolvente de afrobeat, Brazilian funk, frevo e brega, que promete encantar os ouvintes.

“Depois de oito anos sem compor, venho passando por uma onda criativa nos meus processos musicais e deles saíram cinco músicas de variados gêneros musicais. Tem sido uma experiência incrível", diz Maéve.

Sobre o Álbum "Volúpia":

O aguardado álbum "Volúpia" chega para encantar os ouvidos e revolucionar a cena musical. Com uma fusão única de afrobeat, Brazilian funk, frevo e brega, este trabalho musical promete cativar os fãs com sua sonoridade inovadora e letras profundas.

A essência do álbum é enraizada na cultura do Agreste Pernambucano, refletindo-se não apenas na música, mas também na identidade visual marcante inspirada pelo cenário místico e vibrante da região.

Este projeto não apenas celebra a diversidade musical, mas também aborda temas relevantes, como a valorização da mulher negra e a busca por espaços de poder e reconhecimento. É uma obra que vai além da música, sendo uma manifestação artística que busca provocar reflexões e inspirar a mudança, além de falar de amor e dos tipos de relações amorosas.

Sobre Maéve:

Maéve nasceu em Jaboatão dos Guararapes, é cantora, flautista, compositora, educadora musical, atriz e produtora cultural. A música atravessou-lhe desde a barriga da mãe, através de familiares músicos. Descobriu seu afeto pela música a partir do canto, aos seis anos de idade. Começou seus estudos em música no Grêmio Musical Henrique Dias, em Olinda, onde ganhou seu primeiro instrumento musical, a flauta transversal. Em 2010, iniciou seus estudos em flauta transversal, no antigo Centro de Criatividade, no Recife, e em 2012 ingressou no IFPE – Belo Jardim, onde se formou em Licenciatura em Música com habilitação em flauta transversal.

Serviço:

- Quando: 04 de maio de 2024

- Local: Praça da Estação-Belo Jardim

- Horário: 20h

- Programação: Apresentação do videoclipe da música "Sai da Minha Frente" e posteriormente a transmissão ao vivo do show da Madonna.



Informações para a imprensa:

Pedro Romero

(81) 993977151

Para mais informações e solicitações de mídia, entre em contato:

[email protected]

