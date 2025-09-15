A- A+

FESTIVAL Capibaribe Festival 2025 une Sertão e Litoral em agenda pela sustentabilidade De 14 de setembro a 8 de novembro, Recife e Serra Talhada recebem programação gratuita com conferências, shows, arte e ações ambientais

O Capibaribe Festival 2025 chega a sua quarta edição reforçando a conexão entre Sertão e Litoral com o tema “Do Sertão ao Mar”. O evento acontece no Recife e em Serra Talhada, de 14 de setembro a 8 de novembro, oferecendo programação gratuita com conferências, feira de economia criativa, shows, exposições, pedalada, plantio de mudas e atividades para crianças.

A Rádio Folha FM 96.7 , através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu os idealizadores do Festival o produtor cultural Anderson Pierre e a engenheira Duda Carvalho, no momento Duda Carvalho fala da importância da educação ambiental.

Eu acho que a chave é realmente a educação e assim a perpetuação disso, né? A educação e a multiplicação, digamos assim. Acho que seria o ponto principal, mas ao mesmo tempo é uma ação de educação, é muito mais de educação, a gente fala do que de limpeza, porque é para você ver para onde seus resíduos estão indo.

O Festival foi criado pela engenheira Duda Carvalho e pelo produtor cultural Anderson Pierre, o festival já retirou mais de 2 toneladas de resíduos do Rio Capibaribe e promoveu a geração de empregos e renda no estado. Um dos destaques desta edição é a IV Conferência Água+, que reúne especialistas nacionais e internacionais para debater mudanças climáticas e gestão das águas.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

O evento também terá o Ideathon, em parceria com o Porto Digital, buscando soluções para desafios ambientais urbanos. Além disso, a programação valoriza a produção cultural do Sertão, promove o diálogo entre ecossistemas e amplia a consciência coletiva sobre a preservação ambiental. Mais detalhes estão disponíveis no site e Instagram do festival.

Confira a programação do Capibaribe Festival 2025:

11/09 - Ação de criação do selo ambiental comemorativo, no Colégio Geração Ativa

14/09 - Pedalada, saindo do Parque da Jaqueira

24 a 26/09 - IV Conferência Água+:

24 de setembro (quarta-feira)

Mesa 1: Gestão Integrada das Águas e Mudanças Climáticas no Cenário do Sertão ao Ma

Painel 1: Como captar recursos para projetos ambientais

Mesa 2: Planejamento Urbano e Governança Ambiental

25 de setembro (quinta-feira)

Mesa 3: Transição Energética e ESG – Desafios e Oportunidades

Mesa 4: Territórios em Movimento – Mobilidade, Sustentabilidade e Justiça Social

Painel 2: Sustentabilidade nas Cidades em torno do Rio Capibaribe

Mesa 5: Educação e Possibilidades para a Sustentabilidade

Mesa 6: Os Impactos das Mudanças Climáticas nos Territórios

Painel 3: Sensoriamento Remoto e o Futuro dos Oceanos

26 de setembro (sexta-feira)

Ideathon Capibaribe Sustentável, no Porto Digital

Oficinas, minicursos e apresentações artísticas

26/09 - Ideathon

04/10 - Shows, no Bairro do Recife

10/10 - Plantio de mudas, em Serra Talhada

08/11 - Mini Capibaribe Festival

Veja também