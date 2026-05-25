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CIRCO "Caravana das Maravilhas" estreia no Recife com apresentações gratuitas Espetáculo da Trupe Circuluz percorre escolas, terreiros e pontos de cultura da Região Metropolitana do Recife

A “Caravana das Maravilhas” estreia neste sábado (23), às 16h, no Boi da Mata, localizado na UR-7, Zona Oeste do Recife, com apresentações gratuitas voltadas ao público infantil. O espetáculo de circo-teatro de rua circulará por escolas, pontos de cultura e terreiros da Região Metropolitana do Recife, com foco em crianças de territórios vulneráveis. A produção integra os 15 anos de pesquisa da Trupe Circuluz sobre circo e palhaçaria.

Para falar sobre as apresentações, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a artista Raquel Franco, ela fala sobre a força e a resistência lúdica nas comunidades vulneráveis.

A infância grita dentro das comunidades. Por mais que tenha dor, tenha ausências [...] a infância dá um jeito de brincar, a infância busca um caminho para ser lúdico”, afirma Raquel Franco

Com roteiro da artista Raquel Franco, a montagem é voltada ao público infantil e tem duração de 45 minutos. A narrativa acompanha Parafina e as palhaças Keké, Pepilico, Padaria, Alicate e Estripulia. O espetáculo reúne malabarismos, acrobacias, pernas de pau, bonecos e pirofagia em uma encenação de rua.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A proposta tem como base referências da cultura popular e brinquedos de origem negrindígena, incluindo elementos como a cobra grande, os bois e o cavalo-marinho. A narrativa também dialoga com diferentes tradições indígenas brasileiras. Entre elas, estão referências ao Boitatá e à cosmovisão do povo Kaingang, do Sul do país, especialmente em histórias ligadas ao fogo e aos encantamentos da floresta.

O projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e conta com incentivo do Funcultura, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Ministério da Cultura.

AGENDA

23 de maio, sábado, às 16h

Boi da Mata — Ponto de Cultura e Centro de Formação Socioambiental

(Rua Vale Do Jaguaribe, S/N. UR-7. Recife, Pernambuco)

27 de maio, quarta-feira, às 15h30

Escola Municipal 12 de Março

(Avenida Potiguar, 70. Cidade Tabajara. Olinda, Pernambuco)

30 de maio, sábado, às 16h

Ilê Axé Orixalá Talabi

(Rua Orobó, 257. Paratibe. Paulista, Pernambuco)

31 de maio, domingo, às 16h

Ilê Iyemanjá Ògúnté

(Rua Abdom Lima, 86. Água Fria. Recife, Pernambuco)

07 de junho, domingo, às 16h

Ilê Axé Ayrá Omim Kaia Lofim

(Rua Transamazônica, 575. Boa Esperança. Abreu e Lima, Pernambuco)

11 de junho, quinta-feira, às 14h

II Festival Agogô de Cultura e Identidade Afro-brasileira, no Compaz Paulo Freire

(Ladeira da Cohab, 405. Ibura. Recife, Pernambuco)

Serviço

Espetáculo “Caravana das Maravilhas”, da Trupe Circuluz

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita

Assessoria de Imprensa

Guto Moraes — (87) 9 9946.5772, [email protected]

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