Cárie pode prejudicar tratamentos inflamatórios de outras partes do corpo, atuando sobre a imunidade

A cárie é causada por ácidos produzidos pelas bactérias da placa dental. A placa é, inicialmente, um fino e macio filme de bactérias, mucina, tecido epitelial desvitalizado, e restos alimentares, que se desenvolve na superfície dental em cerca de 24 horas após a limpeza dos dentes. Espécie Streptococcus mutans é um grupo de bactérias relacionadas que crescem na placa dental e podem provocar cárie. Algumas cepas são mais cariogênicas que outras. A placa macia sofre mineralização, sobretudo com cálcio, fosfato e outros elementos, se tornando um cálculo (placa dura ou tártaro), que não pode ser facilmente removido com a escovação.



E para falar mais sobre o assunto, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM o Canal Saúde convidou a cirurgiã-dentista Ingred Ferreira que falou mais sobre a cárie.





“A cárie nada mais é do que uma doença que afeta os dentes e é uma doença multifatorial, não depende só de um fator. Então um dos fatores que podem causar a cárie é justamente os alimentos que ficam presos nos dentes e nós não tiramos. E existem pessoas mais suscetíveis a ter cárie, existem tipos de dentes mais suscetíveis a cárie, também existem as pessoas que nascem com problemas genéticos dentários e esses dentes são mais enfraquecidos e aí essas pessoas precisam ter um cuidado maior, uma cautela maior para evitar esse problema.”



A especialista falou sobre como prevenir as cáries

“A escovação é a única forma de prevenção. Uma escovação bem adequada, o uso de fio dental, o uso do que a gente chama hoje de escovas interproximais, essas escovas a gente indica em consultas odontológicas para cada tipo de paciente, e é feito às vezes uma medição do tipo de gengiva e do espaço entre os dentes, e a gente consegue indicar uma escova específica para cada caso e para cada tipo de paciente. Então a associação de todos esses fatores, com certeza com visitas regulares ao dentista com certeza teremos 100% de chance de não ter cárie.”