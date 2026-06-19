Carlos Filho lança segundo álbum "Baile Brasileiro 2"
Álbum do cantor reúne muito forró, xaxado, baião e outros segmentos da música nordestina
O cantor e compositor Carlos Filho lança segundo álbum “Baile Brasileiro 2”, reunindo forró, xaxado, baião e outros gêneros da música nordestina. Natural de Serra Talhada, o artista é conhecido pela sensibilidade vocal, apuro poético e forte conexão com as raízes da música brasileira.
Baile Brasileiro 2 estende a pesquisa de mais de sete anos do artista sobre o forró e dá novas colorações ao conjunto de composições reunidas na edição de número 1, lançada em 2024. O cantor manteve o nome para realçar a unidade conceitual do projeto, favorecer o reconhecimento do posicionamento em relação ao forró e, assim, facilitar a identificação pelo público
O álbum tem 9 faixas e percorre várias ramificações da matriz musical popularmente conhecida pela alcunha de “forró”, contemplando baião, xaxado, xote, toada, aboio, marchinha (arrasta-pé), côco do norte e forró.
Carlos Filho ganhou projeção nacional ao participar da 10ª temporada do The Voice Brasil, em 2021, interpretando canções como Enquanto Engoma a Calça e Pavão Misterioso. Além disso, Integrou a Bandavoou, e lançou o Baile Brasileiro (em 2025) e, agora, apresenta o volume 2 com aprofundamento da imersão na alma do país.
Em entrevista à âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Simone Ventura, nesta sexta-feira (19), o cantor Carlos Filho falou sobre o lançamento do seu albúm.
“Muitas vezes, o forró é tratado como algo apenas regional ou folclórico, como se pertencesse ao passado. Mas acontece justamente o contrário: ele continua vivo, atual e dialogando com as questões do nosso tempo”, afirma Carlos Filho.
Acompanhe a entrevista no player abaixo: