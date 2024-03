A- A+

LITERATURA Carlos Seixas lança no Recife novo livro de poemas: "O nome, você inventa!"; na AABB, dia 24 A obra é publicada com a In-Finita Editorial/Portugal, da produtora cultural e assessora literária Adriana Mayrinck

O autor Carlos Seixas, está pronto para encantar leitores de todas as idades com seu mais recente trabalho poético. "O nome, você inventa!", um livro de poemas que promete transportar os leitores para um mundo de encantamento e imaginação, será lançado na sede da AABB Recife, na Avenida Dr. Malaquias, 204 - Graças, Recife, no dia 24 de Março, às 15h.

Em “O nome, você inventa!”, Carlos Seixas convida os leitores a embarcarem em uma jornada de alegria e criatividade por meio de um jogo inusitado de palavras. Seja criança, adolescente, adulto ou idoso, cada leitor é convidado a explorar sua própria imaginação enquanto desfruta das páginas deste livro encantador. Com ilustrações de Júlia Mayrinck, a obra não só promete encantar pelo lúdico, também desafia os leitores a criarem um nome surpreendente ao final da leitura.

A publicação é um trabalho realizado com a In-Finita Editorial | Portugal, que tem expertise de mais de 15 anos na promoção da literatura lusófona e faz um trabalho personalizado, tanto na edição e produção, quanto na divulgação dos livros (assessoria literária, feiras, coletâneas e eventos). Fundada pela produtora cultural e assessora literária Adriana Mayrinck, a In-Infinta tem uma equipe formada por profissionais especializados e atentos as necessidades dos autores. Situados em Lisboa desde 2017, mas mantendo a representatividade no Brasil como valor principal.

Carlos Seixas, nascido em Manaus em 1960 e residente em Recife, é um autor multifacetado, formado em Letras e Administração pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Com uma trajetória literária diversificada, que inclui obras como "Lembrança" (1982), "Elegias" (2017) e "Senryus" (2024), Seixas atualmente se dedica à escrita de poemas e narrativas infantis, infantojuvenis e haikais, entre outros gêneros literários. O volume é uma oportunidade de mergulhar na fantasia poética de Carlos Seixas.

Serviço

Data: 24/03/2024

Local: AABB Recife

Endereço: Av. Doutor Malaquias, 204,

Graças - Recife



