A- A+

Canal Saúde Carnaval acende alerta para aumento de ISTs e reforça importância da prevenção Ginecologista explica que muitas infecções são silenciosas e podem causar infertilidade

O carnaval é sinônimo de festa, alegria e grandes encontros. No entanto, também é comum observar um aumento nos casos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) nesse período, especialmente pela maior exposição e descuido com a prevenção.

Por isso, a prevenção deve ser prioridade. O uso do preservativo em todas as relações é uma atitude simples e eficaz para proteger a saúde e garantir que a folia termine apenas em boas lembranças.

Nesta quinta-feira (12), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a ginecologista Altina Castelo Branco. Ela falou sobre os cuidados com ISTs no carnaval.

Acompanhe a entrevista através dos player abaixo

A Dr. Altina Castelo Branco iniciou a entrevista explicando o que são as ISTs

“DST significa doença sexualmente transmissível, que se transmite na relação. Ou IST, que é o termo mais atual, infecções sexualmente transmissíveis. Vai desde as virais, como HIV e HPV, até as bacterianas, como clamídia, gonorreia e sífilis.”

Ginecologista Altina Castelo Branco/Foto: divulgação

A especialista alertou que algumas ISTs podem não apresentar sintomas e ainda assim comprometer a capacidade reprodutiva

“A gonorreia e a clamídia muitas vezes não dão sintomas. A bactéria sobe para o útero e para as trompas, causa inflamação e pode até obstruir a trompa, levando à infertilidade no futuro.”

A médica explicou que identificar a infecção logo após uma relação desprotegida pode fazer toda a diferença

“Se descobrir logo no início e tomar o antibiótico, a bactéria não sobe para as trompas. O ideal é, após uma relação desprotegida, fazer uma cultura na semana seguinte para investigar.”

Ao final da entrevista, a ginecologista reforçou a principal orientação para o Carnaval e durante todo o ano

“O ideal é que toda relação sexual seja protegida com camisinha masculina ou feminina, desde o começo até o final do ato sexual.”

Veja também