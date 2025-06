A- A+

SÃO JOÃO 2025 Carol Levy une música e contação de histórias para enaltecer o Nordeste Cantora, contadora de histórias e escritora pernambucana faz apresentação no Polo da Avenida Rio Branco, no domingo (22)

Para falar sobre as tradições nordestinas como nosso São João, as comidas de milho e a diferença entre xote, xaxado e baião, a cantora, contadora de histórias e escritora Carol Levy uniu música e contação de histórias para conduzir o público infantil por um passeio lúdico num projeto que enaltece o Nordeste. A apresentação será no domingo (22), às 15h, no Polo da Avenida Rio Branco.

De onde vem o baião? já perguntava Gilberto Gil em sua canção que fez muito sucesso na voz de Gal Costa. Para responder a essa e muitas outras questões relacionadas a nossa cultura ela leva ao palco um autêntico trio nordestino, além de Tião, um personagem muito especial e símbolo da nossa culinária junina: o milho.

Nesta quinta-feira (19), Carol Levy conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, e falou da importância desse projeto. O bate-papo contou com a participação de Nanny Moraes.

Para acompanhar a entrevista completa é só acessar o player abaixo

“Tião é um milho perfeccionista e bem humorado e é manipulado pelo ator e bonequeiro Caio Fábio. Apesar de já ter feito apresentações de São João, é a primeira vez que faço um show completamente voltado para a minha região. Quero que as pessoas saibam de onde vim. Essas crianças precisam conhecer essa riqueza,” comenta Carol.

Durante a apresentação, no domingo (22), músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Marinês, Jackson do Pandeiro, tudo isso sendo 'costurado' com histórias populares nordestinas. Um show para encantar crianças de todas as idades.

E no dia 05 de julho, Carol Levy realiza Oficina de Contação de Histórias no Paço do Frevo. Maiores informações e inscrições podem ser obtidas nas redes sociais da artista.

Serviço

Show com Carol Levy

Domingo (22)

15h

Polo Avenida Rio Branco (Bairro do Recife)

Gratuito

Oficina de Contação de Histórias

Sábado (05/07)

Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n - Recife)

Inscrições e maiores informações

