SERVIÇOS Carpina recebe ação para doação de sangue e serviços de alerta celular e alerta bike Atendimentos serão oferecidos no Shopping Carpina; haverá ação de roleta de prêmios

Os moradores da cidade de Carpina, na Mata Norte do estado poderão acessar três atendimentos gratuitos durante períodos diversos neste mês de abril. Entre eles, receber orientações dos programas “Alerta Celular” e “Alerta Bike”, além de abraçar a campanha para doar sangue. Todas as atividades irão acontecer no Shopping Carpina.

“Estamos felizes por completar 5 anos de sucesso. Nosso presente para o público é oferecer serviços como essa parceria com equipamentos do estado”, conta Natália Varella, assistente de marketing do shopping. Ela acrescenta que o público poderá receber brindes de 4 a 8 de abril, com a campanha da Roleta Premiada, a partir de cupons acumulativos de lojas participantes, a partir de R$250, permitindo apenas uma troca por CPF.

Nos dias 12 e 13 de abril, em parceria com o Hemope, para incentivar a doação de sangue, o centro de compras promove a campanha ‘Vidas que Conectam: Doando Sangue, Construímos Esperança’. O que a pessoa interessada precisa saber para doar sangue? O que impede uma pessoa de doar sangue definitivamente? Todas as respostas podem ser encontradas no site da instituição: https://www.hemope.pe.gov.br/queroserdoador-criterios

s doadores interessados poderão fazer o procedimento na Preditiva Saúde Integrada, no horário das 9h às 12h e das 13h às 15h.

A Polícia Militar de Pernambuco e Shopping Carpina realizam na sexta-feira (19), uma ação com orientações sobre os programas “Alerta Celular” e “Alerta Bike”. Os programas auxiliam os usuários na recuperação dos seus equipamentos roubados ou furtados. Para participar da ação que vai acontecer das 10h às 17h, na praça de alimentação do centro de compras, o interessado precisa apresentar o IMEI do aparelho, ou o chassi da bicicleta.



