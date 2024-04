Cartórios de Paulista realizarão casamento coletivo gratuito para 120 casais

A- A+

Os casais residentes na cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), interessados em oficializar a união terão a oportunidade de realizar o ato de forma coletiva e gratuita no próximo dia 25 de maio. As inscrições estão abertas e vão até o dia 20 de maio ou até acabarem as vagas. A iniciativa é um realização em parceria da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Pernambuco (Arpen-PE), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

A celebração será no Clube Municipal do Nobre. Estão sendo disponibilizadas 120 vagas, sendo 40 para o cartório de registro de pessoas naturais do Centro de Paulista, 40 para o RCPN do bairro de Paratibe e as 40 para o RCPN do bairro do Janga. Todos os documentos que serão apresentados na inscrição precisam estar atualizados com até 90 dias de impressos, na data da entrada do casamento, e não podem estar plastificados. Caso contrário é preciso dar entrada nas segundas vias para posterior apresentação.

De acordo com a registradora civil do Janga, Renata Cortez, a inciativa visa atender os novos casais que não têm condições financeiras de arcar com os custos do ato e também para casais que já vivem juntos sem formalizar a união por falta de recursos. “É um momento de garantir a segurança jurídica de ambos, reconhecendo de forma legal o compromisso assumido um com o outro”, explica a Renata.

Os solteiros precisam apresentar a certidão original de nascimento; os divorciados terão que entregar a certidão de casamento original com averbação de divórcio e cópia do processo de divórcio; e os viúvos deverão apresentar a certidão de casamento com a anotação do óbito do (a) falecido (a) ou cópia de certidão de óbito do (a) falecido (a). Além destes documentos, para se inscrever, é preciso apresentar o documento de Identidade e CPF, comprovante de residência e levar ao cartório duas testemunhas maiores de 18 anos, também portando originais de RG e CPF. As testemunhas também terão que comparecer na celebração do casamento, marcada para o dia 25 de maio.

Mais informações podem ser solicitadas através do telefone (81) 99770-2320 ou pelo e-mail: [email protected].

Foto: Pixabay

