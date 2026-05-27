Caruaru recebe "Noite Gospel" nesta quinta-feira (28), no Polo Azulão

Em meio à programação do São João, a capital do forró terá uma noite de muito louvor e adoração

Foto: Jorge Farias/Polo Azulão

A cidade de Caruaru recebe a Noite Gospel, trazendo um momento de celebração, fé e louvor em meio à programação do São João. O evento acontece nesta quinta-feira (28), a partir das 19h, no Polo Azulão.

A programação inicia com a dupla Edylla e Levy, conhecida no Agreste de Pernambuco pelos seus trabalhos com a música cristã. Em seguida, às 20h45, o cantor Eli Soares, nome consolidado no âmbito da música gospel nacional, sobe ao palco prometendo emocionar o público com músicas como “Me Ajude a Melhorar” e “Os Sonhos de Deus”.

Eli Soares/Foto: acervo pessoal

Para encerrar a noite, às 22h45, sobe ao palco Davi Sacer, referência contemporânea da música gospel com mais de três décadas de trajetória. O cantor garante uma noite de muito louvor e tem em seu repertório sucessos como “Deus de Promessa”, “Tua Graça Me Basta” e “Maior Valor”.

Davi Sacer_foto de Liliane Fotografia (1)Davi Sacer/Foto: Liliane Fotografia

A Noite Gospel reforça a diversidade cultural e religiosa do São João de Caruaru, que seguirá reunindo artistas de diferentes estilos musicais ao longo das próximas semanas”, destaca Hérlon Cavalcanti, presidente da Fundação de Cultura de Caruaru.

