CULTURA POPULAR Casa da Rabeca celebra os 80 anos de Mestre Salustiano com programação especial Família Salustiano faz homenagem ao rabequeiro e Patrimônio Vivo de Pernambuco com Rodas de conversa, oficinas e shows gratuitos, nos dias 12 e 15 de novembro

A Casa da Rabeca, em Olinda, recebe nos dias 12 e 15 de novembro uma programação especial em homenagem aos 80 anos de nascimento do rabequeiro Mestre Salustiano, símbolo da cultura popular pernambucana. A celebração reúne rodas de conversa, oficinas gratuitas e apresentações de maracatu, ciranda e cavalo-marinho.

Para falar sobre a celebração dos 80 anos de Mestre Salustiano, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o produtor cultural Maciel Salu, ele fala da emoção durante as comemorações realizadas para homenagear seu pai.

Muitas lembranças dele que a gente tem muitas lembranças dele quando a gente brincava na nossa infância quando era criança, as festas, as sambadas de Maracatu, as sambada de cavalo-marinho. Então, é muita saudade também da gente, né? A gente fica muito emocionado também, mas é momento também de muita alegria da gente festejar toda essa luta, essa vitória de tudo isso que ele batalhou, que foi um grande empreendedor da cultura popular.

No dia 12, estudantes da rede pública participam de atividades sobre a trajetória do artista, com a presença de convidados como João Suassuna e Mestre Meia-Noite. No sábado, 15, o filho do homenageado, Maciel Salu, realiza o Festival Azougue, que traz ao palco o Maracatu Piaba de Ouro, o Cavalo Marinho Boi Matuto e a Família Salustiano e a Rabeca Encantada.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O evento, com apoio da Sudene, Fundarpe e Prefeitura de Olinda, reforça a importância do mestre que se tornou Patrimônio Vivo de Pernambuco.



SERVIÇO

80 anos de Mestre Salustiano

12.11 (a partir das 8h) ; e 15. 11 (a partir das 18h

Local: Casa da Rabeca do Brasil (Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara – Olinda/PE)

Entrada gratuita

Mais informações: 55 81 9-9606-0181 | @casadarabeca

https://www.casadarabeca.com.br

