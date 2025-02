A- A+

CARNAVAL "Casa das Rainhas do Carnaval" chega a sua quinta edição Com foco na inclusão social e enfrentamento à gordofobia o evento acontece dias 21 e 22 de fevereiro em Olinda

Olinda se Transforma em palco de alegria e inclusão no carnaval de Pernambuco com a “Casa das Rainhas” que este ano chega a sua quinta edição e acontece dias 21 e 22 de fevereiro, a partir das 16h, no Olinda Receptivo e Tour, Praça do Carmo, com foco no enfrentamento à gordofobia, coroa como rainhas, mulheres consideradas “fora dos padrões” pela sociedade.

Sâmia Veras é professora, escritora, produtora cultural e idealizadora do projeto “As Ml Faces de Uma Plus”. Ela também está à frente da iniciativa que se tornou um símbolo de diversidade, arte e transformação social, a “Casa das Rainhas,” que chega à sua quinta edição no Carnaval 2025, com foco na inclusão social. Ela conversou com a âncora Patrícia Breda nesta sexta (14), durante a programação da tarde da Rádio Folha 96,7 FM.

“Em um carnaval repleto de cores, ritmos e multiculturalidade, “A Casa das Rainhas” apresenta uma proposta inovadora que acolhe diversas expressões culturais, unindo diferentes comunidades em celebração e preservação das tradições carnavalescas e a inclusão social. É uma festa para toda a família, não só para as mulheres” explica Sâmia.

A “Casa das Rainhas ” se torna um símbolo de diversidade, arte e transformação social ao coroar aquelas rainhas “fora dos padrões”. Militante do combate à gordofobia, Sâmia dá visibilidade ao empoderamento destas mulheres durante uma das festividades mais emblemáticas do Brasil.

O evento contará com atrações imperdíveis começando com vibrante orquestra de frevo, Grupo Percussivo Kallynas e Grupo Percussivo Deusas de Ébano. Bruno Lima fará a apresentação folclórica do Cavalo Piancó e Jaraguá Reisado. Também participa do evento o DJ Zeca o General Para aqueles que amam ver a tradição do Carnaval em forma de dança, o grupo de passistas e o autêntico Coco de Roda, prometem agitar ainda mais a festa.

Um dos diferenciais deste evento será a feira de empreendedorismo, que acontece na Praça do Carmo, com início às 16h, onde os foliões poderão encontrar uma variedade de bebidas, comidas e acessórios carnavalescos.

A realização é do projeto de inclusão e empoderamento feminino “As Mil Faces de Uma Plus”, idealizado por Sâmia Veras, professora, escritora e produtora cultural, que se dedica a promover ações que valorizam a diversidade e a representatividade feminina. O evento é totalmente gratuito e espera família, amigos e "rainhas".

Serviço

Casa das Rainhas

21 e 22 de fevereiro

16h

Olinda Receptivo e Tour (Rua Doutor Justino Gonçalves, Praça do Carmo, Olinda)

Evento gratuito

Saiba mais sobre o projeto acessando @asmilfacesdeumaplus

