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Canal Saúde Caso de câncer de pele de Lula reforça alerta sobre diagnóstico precoce Doença é a mais frequente no Brasil e está diretamente ligada à exposição solar ao longo da vida

O diagnóstico de câncer de pele do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reacendeu o debate sobre a alta incidência da doença no país e a importância da identificação precoce. O tipo diagnosticado foi o carcinoma de células escamosas, um dos principais cânceres de pele não melanoma, geralmente associado à exposição solar acumulada ao longo dos anos.

Dados do Ministério da Saúde, por meio do Instituto Nacional de Câncer, indicam que o câncer de pele é o mais frequente no Brasil, representando cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados. A estimativa é de aproximadamente 263 mil novos casos anuais de câncer de pele não melanoma, o que reforça a necessidade de atenção à prevenção e ao diagnóstico precoce.

De acordo com especialistas, fatores como exposição excessiva ao sol sem proteção, histórico familiar e características de pele clara aumentam o risco da doença. O carcinoma de células escamosas, especificamente, pode surgir em áreas mais expostas, como rosto, orelhas, pescoço e mãos.

Nesta quinta-feira (30), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Neneo de Carvalho, conversou, no Canal Saúde, com a dermatologista Aline Piol sobre os principais fatores de risco, sinais de alerta e formas de prevenção do câncer de pele.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Segundo o dermatologista Aline Piol, o caso chama atenção não apenas pela relevância pública, mas pelo perfil da doença.

“O carcinoma de células escamosas, como o diagnosticado no presidente, está diretamente relacionado à exposição solar acumulada e, quando identificado precocemente, apresenta altas taxas de cura", explica.

Aline Piol, dermatologista

A especialista alerta para sinais que não devem ser ignorados.

“Lesões persistentes, feridas que não cicatrizam ou alterações em manchas na pele precisam ser avaliadas por um médico o quanto antes”, orienta.

Ela também reforça a importância da prevenção contínua.

“O uso diário de protetor solar, evitar exposição prolongada ao sol e realizar acompanhamento dermatológico regular são medidas fundamentais, especialmente em um país com alta incidência de radiação solar como o Brasil”.

Por fim, o episódio reforça a necessidade de campanhas de conscientização e do cuidado constante com a saúde da pele, destacando que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no sucesso do tratamento.

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