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CANAL SAÚDE Caso Lito Sousa: conheça a doença rara, rápida e sem cura do influenciador e especialista em aviação Doença de Creutzfeldt-Jakob é considerada uma das mais severas doenças neurodegenerativas

A confirmação do diagnóstico da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) no influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, de 59 anos, chamou atenção para uma doença neurológica rara e de evolução acelerada. A doença é provocada por príons, proteínas anormais que alteram outras proteínas presentes no cérebro, provocando danos progressivos às células nervosas. De acordo com dados médicos, cerca de 90% dos pacientes morrem em até um ano após o início dos primeiros sintomas.

A doença pode provocar declínio cognitivo rápido, perda de coordenação motora, tremores, espasmos musculares involuntários, alterações na fala e também no comportamento. A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é dividida em três formas principais: esporádica, que corresponde à maioria dos casos; hereditária ou genética, relacionada a mutações transmitidas entre familiares; e adquirida ou iatrogênica, considerada extremamente rara e associada a determinadas formas de exposição.

O caso Lito foi tema do Canal Saúde desta sexta-feira (28). O âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, entrevistou o neurocientista e especialista em genoma Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, que explicou detalhadamente o caso do influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, e falou sobre os riscos da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

O neurocientista e especialista em genoma Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, entrevistado do Canal Saúde desta sexta-feira (28), é pós-doutor em Neurociências, Diretor Científico do CPAH e criador do GIP, a primeira plataforma de relatórios genômicos de inteligência do mundo. O RankBrasil reconhece nele o maior QI já registrado no Brasil, com teste validado por CFP e reconhecido na Europa. É membro eleito da Sigma Xi, sociedade que já contou mais de 200 Prémios Nobel entre os seus membros, e Fellow da Royal Society of Biology (MRSB P0149176). Assina mais de 400 estudos científicos e 31 livros, e integra sociedades de alto QI como Mensa e Triple Nine Society.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



Fabiano de Abreu explicou, durante a entrevista, que o rigor estatístico e metodológico das pesquisas científicas exige critérios específicos para a formação dos grupos de controle. Por isso, voluntários que apresentam outras doenças sistêmicas graves em andamento geralmente não podem ser incluídos, pois essas condições podem interferir nos resultados e dificultar a avaliação da verdadeira eficácia do tratamento contra a doença priônica.

"Se você tem um grupo de controle composto por pessoas com essa doença e inclui uma pessoa que apresenta outra doença que também afeta o sistema imunológico e pode ser mortal, como o câncer, isso pode interferir na própria pesquisa. Nesse caso, fica difícil saber se o tratamento está realmente surtindo efeito, porque a outra doença pode estar interferindo nos resultados." Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, neurocientista e especialista em genoma

Ao detalhar os marcos do rápido e devastador declínio neurológico provocado pela doença, o especialista alertou que o enfraquecimento físico segue um padrão sistemático, manifestando-se primeiramente na capacidade de caminhar dos pacientes.

"E sempre começa com um problema de coordenação motora. A perda de coordenação é o primeiro sinal em todos esses casos. Depois, você começa a perceber alterações na fala e também problemas visuais. Em seguida, surgem as mudanças cognitivas e comportamentais."

Além disso, o pesquisador desmentiu o mito de que a enfermidade está ligada ao consumo de carne contaminada, revelando que a maior parte das ocorrências no mundo se dá por anomalias orgânicas espontâneas ou por hereditariedade.

"Na verdade, a pessoa não pega a doença. Cerca de 85% dos casos são esporádicos, ou seja, a proteína começa a sofrer alterações sem que exista uma fonte de transmissão. Já entre 5% e 15% dos casos são causados por mutações hereditárias no gene PRNP."

Por fim, Fabiano de Abreu ressaltou que exames de predisposição genética e a medicina personalizada baseada em bioinformática não devem ser temidos como sentenças definitivas, mas sim integrados ativamente à rotina clínica como ferramentas de prevenção.

"Predisposição genética não é uma sentença, não é um diagnóstico e nem um laudo. Mas é o suficiente para você identificar um possível risco e procurar um profissional para começar a prevenção. A genética é muito mais útil para identificar predisposições e atuar de forma preventiva do que para estabelecer um diagnóstico ou um laudo."

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