CANAL SAÚDE Catarata: entenda como atinge a vista de idosos e bebês e como tratar Especialista destaca a importância de exames desde os primeiros dias de vida e reforça que o tratamento adequado previne complicações permanentes.

Com a crescente preocupação com a saúde ocular, especialistas reforçam a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da catarata, condição que pode afetar tanto adultos quanto crianças, mas com causas, sintomas e cuidados diferentes. A iniciativa busca conscientizar pais e responsáveis sobre a importância de observar sinais precoces de problemas de visão que, quando identificados e tratados a tempo, podem evitar complicações permanentes na vida adulta.

Nesta segunda-feira (10), durante o quadro Canal Saúde, do programa Conexão Notícias, da Rádio Folha FM 96,7, o âncora Jota Batista conversou com a oftalmologista Mariana Albuquerque sobre os principais cuidados com a saúde ocular e a importância da atenção desde os primeiros anos de vida.

Assista à entrevista completa abaixo:

“Seja bebê ou criança, ela traz ainda mais preocupação pro oftalmologista, porque na infância a criança está em pleno desenvolvimento de absolutamente tudo, das suas habilidades motoras, cognitivas e também visual”, destacou Mariana Albuquerque, oftalmologista.

Durante a entrevista, a especialista ressaltou que a atenção dos pais e responsáveis é fundamental para identificar condições que podem causar complicações graves no futuro, como a catarata congênita ou adquirida em crianças e a catarata senil em adultos.

“Todo bebê faz teste do olhinho já na maternidade, caso não tenha sido feito, o ideal é que faça nos primeiros dias de vida com pediatra ou um oftalmologista. O momento ideal para operar é quando a catarata ainda é considerada inicial ou no máximo moderada e já está interferindo na visão da criança”, explicou a médica.

A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica também reforçou o alerta e orientou as famílias sobre a importância da observação constante e do acompanhamento regular com o pediatra.

A catarata infantil, segundo Mariana Albuquerque, pode se manifestar como visão turva, cores desbotadas, estrabismo ou um reflexo esbranquiçado na pupila, chamado leucocoria. O diagnóstico e tratamento precoces são essenciais para evitar complicações permanentes na visão.

“A criança que não recebe tratamento adequado tem um risco muito maior de desenvolver problemas visuais irreversíveis. O cuidado começa em casa, com a observação dos pais e o acompanhamento médico regular”, alertou a especialista.

Outro ponto de atenção citado por ela foi a catarata em adultos, que se desenvolve lentamente e altera a qualidade da visão, afetando tonalidade, intensidade e brilho das cores.

“No adulto, a catarata vai alterando a qualidade da visão. Se não operar nesse momento, ela vai progredir e reduzir cada vez mais a quantidade de visão”, explicou Mariana.

Além da conscientização sobre condições específicas, a oftalmologista também destacou medidas preventivas importantes. Usar óculos de sol para proteger os olhos da exposição excessiva aos raios UV, manter consultas oftalmológicas regulares e cuidar da saúde materna durante a gestação ajudam a prevenir problemas visuais e detectar precocemente alterações no cristalino.

“O cuidado com os olhos deve começar desde cedo, na infância, e continuar ao longo da vida. A prevenção e o acompanhamento médico são sempre o melhor caminho para manter a saúde visual”, reforçou a médica.

Com uma abordagem informativa e de alerta, a conversa reforçou que a saúde ocular deve ser acompanhada desde os primeiros dias de vida e que a prevenção é sempre o melhor caminho. A atenção dos pais e responsáveis é fundamental para garantir que crianças e adultos tenham uma visão saudável e de qualidade.

