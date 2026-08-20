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CANAL SAÚDE Catarata pode comprometer a visão e exige acompanhamento oftalmológico Oftalmologista explica os principais sintomas, formas de diagnóstico e quando a cirurgia é indicada

A catarata é uma das principais causas de cegueira tratável e ocorre quando o cristalino, estrutura responsável por ajudar na formação das imagens, perde a transparência e deixa a visão embaçada. Embora seja mais comum com o envelhecimento, a condição pode ser tratada.

Entre os sinais que podem indicar a presença da catarata estão visão embaçada, dificuldade para enxergar com nitidez e alterações na percepção das imagens. O diagnóstico é realizado por meio de avaliação oftalmológica, que também permite identificar o momento adequado para o tratamento.

Nesta quinta-feira (20), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a oftalmologista Andrea Sarmento, sobre os sintomas, diagnóstico, prevenção e tratamento da catarata.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Durante a entrevista, Andrea Sarmento explicou que o surgimento da catarata está diretamente relacionado ao processo natural de envelhecimento do cristalino.

“Então, Jota, é exatamente isso. Eu costumo brincar com meus pacientes, né, falando que catarata é como cabelo branco. A gente só não vai ter se não envelhecer ou se não perder os cabelos antes, né? Então, assim, todo mundo, praticamente 100% da população vai desenvolver catarata porque é um processo de envelhecimento natural da lente do olho, que é o cristalino.” Andreia Sarmento, oftalmologista

A especialista também destacou os avanços tecnológicos no tratamento cirúrgico.

“Antigamente a gente esperava realmente essa catarata evoluir, ficar dura, ficar marrom, o paciente quase cegar para que a gente pudesse fazer uma cirurgia com segurança. Hoje, ao contrário, a gente tem equipamentos modernos a gente faz uma micro incisão no olho e esse equipamento vai sugar o cristalino.”



Durante a conversa, Andrea Sarmento explicou ainda que a cirurgia consiste na retirada do cristalino comprometido e na colocação de uma lente intraocular.

“Quando é realizada a cirurgia de catarata, o cristalino, a lente natural do olho, é retirado. Nascemos com essa lente, que possui um determinado grau e é responsável por ajudar a focalizar as imagens. No lugar dela, é implantada uma lente artificial, chamada lente intraocular, também conhecida popularmente como “cristalino artificial”.

Por fim, a oftalmologista reforçou a importância das consultas preventivas, mesmo quando não há queixas aparentes. Segundo Andrea, algumas doenças oculares podem evoluir de forma silenciosa e não provocar alterações perceptíveis na visão inicialmente.

“O Conselho Brasileiro de Oftalmologia orienta que a gente faça consultas ao nascer, que é o teste do olhinho, depois de seis em seis meses até os dois anos, porque é o maior ritmo de desenvolvimento do nosso olho.”

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