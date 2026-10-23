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CANAL SAÚDE Cefaléia Tensional: especialista alerta para sinais de risco e cuidados no tratamento O uso excessivo de analgésicos, inclusive os associados à cafeína, pode provocar a chamada cefaleia

Cefaléia Tensional pode causar sensações de aperto ou pressão na cabeça, e alguns fatores que podem provocar são estresse, privação de sono, má postura, tensão muscular e uso prolongado de telas.

Embora apresente sintomas semelhantes aos de dores de cabeça, a cefaleia tensional tem características próprias. Diferentemente da enxaqueca, que costuma provocar dores latejantes e pode vir acompanhada de sensibilidade à luz e ao barulho, a cefaleia tensional geralmente se manifesta como uma pressão contínua. Dores relacionadas a problemas na região cervical podem transmitir para a testa e para o fundo dos olhos.

É importante ficar atento aos sinais de alerta. Dores de cabeça que surgem de forma súbita e intensa, consideradas as piores da vida, ou acompanhadas de febre, vômitos, alterações na fala e perda de força nos braços ou nas pernas exigem atendimento médico imediato, pois podem indicar condições graves.

Nesta sexta-feira (23), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com o anestesiologista especialista em medicina da dor Pedro Hilton , no Canal Saúde, sobre as características, causas e tratamento correto da Cefaléia Tensional

O tratamento depende da frequência e da intensidade das crises, podendo envolver medicamentos prescritos, mudanças nos hábitos de vida, correção da postura, ajustes no travesseiro, fisioterapia e acupuntura. Para pessoas que apresentam dores frequentes, a prevenção e o acompanhamento multidisciplinar são importantes para melhorar a qualidade de vida e reduzir a recorrência dos sintomas.

Outro ponto de atenção é a automedicação. O uso excessivo de analgésicos, inclusive os associados à cafeína, pode provocar a chamada cefaleia por uso excessivo de medicamentos, contribuindo para a manutenção de dores frequentes ou crônicas. O especialista também destaca a importância de tratar a dor precocemente para evitar a sensibilização do sistema nervoso, processo que pode favorecer a persistência da dor.

O especialista explicou que a cefaleia tensional atinge pessoas de todas as idades

"...é a cefaléia mais comum do mundo, né? E ela é uma das cefalés que é muito influenciada por estresse, privação de sono, postura, tensão muscular... A tensional... ela é mais em aperto, ela costuma ser dos dois lados, pode vir com muita tensão muscular associada... A enxaqueca... ela pulsa mais, ela geralmente é mais de um lado, vem com aquela aversão à luz, a barulho..."

O doutor orientou sobre quando procurar um hospital de imediato

"...as principais são aquela dor de cabeça que é a pior dor de cabeça da vida... a pessoa acordou com a dor de cabeça insuportável que ela nunca sentiu... perder o movimento de perna, de braço, a fala ficou diferente, o rosto ficou diferente. Isso tudo são sinais que levam a gente a dizer assim, tem que procurar tratamento médico urgente... Se tiver febre indica meningite... tem que procurar hospital."

O médico fez um alerta severo contra o consumo frequente de analgésicos

"...existem muitas medicações que podem piorar a dor de cabeça no longo prazo. Acho que o mais comum são as associações com cafeína... Tudo que tem associação com cafeína no longo prazo é um tiro no pé... Existe um tipo específico de cefaleia que é só para quem toma muito analgésico, acaba sentindo dor de cabeça pelo abuso do analgésico."

o médico destacou o processo de sensibilização do sistema nervoso

"...quanto mais dor a gente sente, mais dor a gente tende a sentir. O corpo ele aprende a sentir dor. Então, a gente sempre fala que dor tem que ser tratado da forma mais precoce possível para evitar o que a gente chama de sensibilização... E a gente tem indicação de fazer tratamentos para prevenir que ela tenha dor... fisioterapia pode ajudar, acupuntura pode ajudar... o cuidado sempre tem que ser múlti."

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