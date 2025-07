Celebração Cultural Ancestral no Sítio Trindade nesta quarta (16)

A- A+

O Sítio Trindade se prepara para receber mais uma edição do Festival Água Doce, um evento que traz com uma programação repleta de música, arte e cultura afro-brasileira. No dia 16 de julho, das 13h às 18h, o Festival oferece entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, unindo celebração e solidariedade.



A iniciativa, idealizada pela Mulucum Produções, conta com o apoio institucional da Secretaria de Cultura do Recife – Fundação de Cultura, do próprio Sítio da Trindade, do Afoxé Oxum Pandá, da Cria Produções Artísticas e do Sindicato dos Bancários de PE. Essa colaboração multissetorial garante a diversidade e a abrangência do evento, que busca valorizar e difundir as manifestações culturais de matriz africana.



O palco do Festival Água Doce será um verdadeiro terreiro de talentos, apresentando uma seleção de artistas que representam a riqueza da música pernambucana e brasileira. Entre os nomes confirmados, destacam-se a anfitriã Karynna Spinelli, renomada sambista, conhecida por sua voz marcante e por ser uma das principais vozes femininas do gênero em Pernambuco, além de Riáh, Caetana, Gabriela Sampaio, a Bateria Preto Velho, Orquestra Iorubás de PE e o Afoxé Oxum Pandá.



Além da vasta programação musical, o Festival Água Doce também oferecerá uma feira de expositores, um espaço dedicado ao artesanato, à moda, à culinária e aos produtos que celebram a cultura negra e o empreendedorismo local.

O Festival Água Doce se consolida como um evento importante no calendário cultural do Recife, promovendo não apenas a arte e a música, mas também a economia criativa e a solidariedade na comunidade. É uma excelente opção para quem busca uma tarde de lazer e imersão cultural no coração da cidade no feriado de Nossa Senhora do Carmo.



Serviço

Dia: 16 de julho

Horário: Das 13h às 18h

Local: Sítio Trindade (Estr. do Arraial - Casa Amarela, Recife - PE)

Acesso gratuito

Será solicitada a doação de 1kg de alimento não perecível como forma de contribuição social.

Veja também