A- A+

PRAIA SEGURA CEMITE lança campanha de sensibilização para o banho de mar seguro Em março tem início período de chuvas no litoral pernambucano, deixando águas mais turvas e aumentando as chances de incidentes com tubarões

O Governo de Pernambuco, através do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), lançou, neste sábado (2), a campanha de sensibilização para um banho de mar seguro nas praias da Região Metropolitana do Recife . O objetivo da ação é orientar a população sobre os fatores de segurança ao frequentar os 33 km de atenção da orla, que vai da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Ao todo, Pernambuco tem 187 km de praias.

A campanha tem início neste mês de março, época em que começa o período de chuvas no litoral do estado, deixando as águas mais turvas e aumentando as chances de interação entre tubarões e banhistas. “As estatísticas do Cemit mostram que julho e março foram os meses que mais registraram incidentes com tubarões em Pernambuco desde 1992. Além da turbidez, as águas da chuva aumentam o despejo de matéria orgânica vinda dos rios, atraindo os animais para a costa”, explica a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco e presidente do Cemit, Ana Luiza Ferreira.

Neste primeiro momento, a campanha conta com mídias externas eletrônicas - através de totens digitais e mídias Out of Home (OOH) em mega led -, espalhadas por áreas de grande circulação de pessoas, como parques, praças, paradas de ônibus e terminais de integração -, distribuição de leques, viseiras e sacos de lixo em papel, além de promotores circulando pelas praias. Os materiais em papelaria contêm, no verso, dicas e orientações para o banho de mar seguro, além do QR Code que dá acesso ao Plano de Educação Ambiental Para Segurança Aquática e Prevenção de Incidentes com Tubarões em Pernambuco (Peast-PE). Em um segundo momento, a sensibilização terá uma campanha nas redes sociais, entre outras atividades de educação ambiental.

“No último ano, nos debruçamos sobre as estratégias que melhor têm funcionado para uma boa convivência entre tubarões e banhistas. Em todo o mundo, a educação ambiental vem se provando a mais eficaz. É o respeito ao ambiente marinho, compreendendo o comportamento da biodiversidade local, que nos dão segurança e consciência de como usufruir do mar sem riscos”, afirma Ana Luiza Ferreira.

BALANÇO - Na última quarta (28), o Cemit realizou a primeira reunião do ano para detalhar o andamento das 30 ações estratégicas para prevenir e mitigar incidentes com tubarões, definidas pelo Governo de Pernambuco em março de 2023. Segundo o balanço, 100% das ações foram respondidas, sendo que 63% das ações já estão concluídas ou em andamento, sendo as principais relacionadas à educação e comunicação ambiental, infraestrutura e equipamentos, e pesquisa e inovação tecnológica. “Durante esse período, a pesquisa e a educação ambiental foram os alicerces que pautaram todas as ações do Cemit durante o ano de 2023 e que vão continuar até o final da gestão”, destacou a secretária executiva do Cemit, Danise Alves.

Veja também

CANAL SAÚDE Como identificar e tratar a tendinite