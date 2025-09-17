A- A+

FESTIVAL Festival Cena CumpliCidades celebra 18 anos com artes cênicas no Brasil e no exterior Festival reúne 22 espetáculos de dança, teatro e música em Recife, Olinda e Fernando de Noronha, com atrações nacionais e companhias da França e Suíça

O Festival Internacional Cena CumpliCidades chega à sua 18ª edição entre 4 e 28 de setembro, consolidando-se como espaço de encontro e diversidade cultural. São 27 sessões de 22 espetáculos de dança, teatro e música, reunindo companhias do Brasil, França e Suíça.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu o curador do Festival, Arnaldo Siqueira, ele fala sobre a diversidade das obras e artistas durante a programação

Essa é a ideia, colocar esses dois universos, essas culturas conversando, dialogando uma ao lado da outra e oferecendo tudo isso. para o público pernambucano e recente, em especial para os ouvintes da Rádio Folha.

As apresentações ocupam teatros do Recife, como Santa Isabel e Hermilo Borba Filho, além do Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda. Pela primeira vez, Fernando de Noronha também integra a programação, com oito produções. A abertura será no Teatro de Santa Isabel, com a francesa Cia Malka, fruto de uma residência artística entre bailarinos franceses e brasileiros.

Com ingressos a preços acessíveis e parte da programação gratuita, o Cena fortalece seu compromisso com a democratização da arte. O festival ainda promove intercâmbios musicais e oferece workshops de formação em dança e teatro, ampliando sua rede de trocas culturais.

SERVIÇO

18º Festival Internacional Cena CumpliCidades

De 4 a 28 de setembro de 2025

Teatros: Santa Isabel, Parque, Hermilo, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Olinda)

Programação e ingressos: cenacumplicidades.com

Mais informações: @ccumplicidades

