DIVERSÃO Centro de Convenções promove manhã de brincadeiras para 200 crianças na Feira Mega Fashion As crianças participarão de atividades lúdicas, com brincadeiras em um parque inflável instalado dentro da Feira

O Pernambuco Centro de Convenções maior complexo de eventos de Pernambuco, promove, nesta sexta-feira (17), uma manhã de brincadeiras para cerca de 200 crianças acolhidas pela Creche Tia Teresa, localizada no bairro de Peixinhos, em Olinda, e do Educandário Santa Rita de Cássia, de Campo Grande, no Recife. As crianças participarão de atividades lúdicas, com muitas brincadeiras em um parque inflável instalado dentro da Feira Mega Fashion Outlet, que ocupa o pavilhão do equipamento até domingo (19). A atividadefaz parte da ação social promovida mensalmente pelo Consórcio CID como iniciativa na área de responsabilidade social e, dessa vez, contará com recreadores à disposição da garotada para deixar tudo ainda mais divertido. Também será oferecido um lanche às crianças e acompanhantes.

“Mensalmente,temos como objetivo proporcionar momentos de diversão e o acesso à cultura a umpúblico que dificilmente desfruta dos eventos e atividades oferecidas no Centrode Convenções. Fazemos esta ação social com muito carinho e sempre preocupadosem proporcionar experiências que eles possam guardar na memória”, destaca o CEOdo Pernambuco Centro de Convenções, Cláudio Vasconcelos.

A programação contempla crianças e adolescentes com até 15 anos atendidas pela Creche TiaTeresa. Além da Feira Mega Fashion Outlet, são parceiros da ação o Grupo R1 e o Centro de Formação de Bombeiro Civil Waldemir Lopes e Roberto Costa. A ação social do Pernambuco Centro de Convenções é um compromisso mensal assumido pelo Consórcio CID, com o apoio de empresas pernambucanas, e busca possibilitar a mulheres, crianças e idosos momentos de lazer e diversão. O evento busca proporcionar ainda a oportunidade de conhecer e desfrutar dos espaços do Cecon gratuitamente.

