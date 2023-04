Centro de Informática da UFPE e MDIC lançam o projeto 5G Open Labs Brasil nesta terça-feira (04)

A- A+

O Centro de Informática (CIn) da UFPE anunciou nesta segunda-feira (03), o lançamento do projeto 5G Open Labs Brasil, que será financiado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Primeiro laboratório aberto para desenvolvimento de aplicações e testes de software 5G no Brasil, o projeto conta com a coordenação do CIn e a participação do INES (Instituto Nacional para Engenharia de Software).Para marcar o lançamento do projeto 5G Open Labs Brasil, será realizado um evento nesta terça-feira, dia 4 de abril, às 9h, no Anfiteatro do Centro de Informática da UFPE. O evento contará com a presença de autoridades governamentais, representantes do setor de telecomunicações e de outras indústrias, bem como pesquisadores do CIn e do INES.



O projeto tem como objetivo promover a pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de software para aplicações baseadas em 5G, bem como a concepção de laboratórios para desenvolvimento e testes. Para tanto, o projeto segue o modelo de inovação aberta, com a implantação de laboratórios em parceria com a indústria, operadoras de telecomunicações, provedores de conteúdo e serviços, vendedores de equipamentos de telecomunicações, startups e demais atores do setor de desenvolvimento de software. A iniciativa desenvolverá soluções de software para órgãos governamentais e para verticais, como indústria 4.0, agronegócios, saúde, finanças, segurança, setor automotivo, educação, mineração, óleo e gás.

O professor Kelvin Dias, coordenador da pesquisa e pesquisador do CIn fala sobre o projeto.



"Acredito que a iniciativa do MDIC chega no momento certo. Com o avanço na implantação das redes móveis de quinta geração no Brasil, é fundamental que os atores do ecossistema 5G fomentem o desenvolvimento de aplicações para os diversos setores da sociedade e da economia”.



Kelvin ressalta a importância da excelência em pesquisa, desenvolvimento e inovação das instituições envolvidas na concepção do 5G Open Labs Brasil, como o CIn-UFPE, o INES e parcerias com a indústria, fornecedores e empresas de telecomunicações.



“A nossa expectativa é que a partir desse projeto tenhamos mais laboratórios espalhados pelo país e soluções de software que atendam não apenas ao mercado interno, mas que também sejam competitivos internacionalmente", conclui o professor Kelvin Dias.

Confira a programação do dia 4 em Pernambuco

Local: Anfiteatro do Centro de Informática da UFPE



9h - Mesa de Abertura e Aula Aberta – Uma nova industrialização no Brasil: no caminho do desenvolvimento produtivo e tecnológico. Uallace Moreira – Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços (MDIC)

Alfredo Macedo Gomes - Reitor da UFPE Augusto Cezar Alves Sampaio – Coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Engenharia de Software (INES)



11h-12h30: Apresentação do projeto 5G Open Labs

Luiz Gondin – Diretor de Transformação Digital, Inovação e Novos Negócios (MDIC)

Kelvin Lopes Dias - Coordenação da Pesquisa e Gerenciamento do Projeto (UFPE)

12h30 – 14h: Visita às instalações do laboratório e ao Centro de Informática



14h30 – 16h: Visita ao Porto Digital





