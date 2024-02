A- A+

EDUCAÇÃO Centro de Informática tem os três cursos entre as maiores notas de corte do SiSU 2024 na UFPE Bacharelados em tecnologia do CIn-UFPE continuam superando o nível de concorrência para vagas em Medicina e Direito

Os três cursos de graduação do Centro de Informática (CIn) apresentaram as maiores notas de corte para ingresso de novos estudantes na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na ampla concorrência do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2024.

As notas foram 801,38 para Ciência da Computação, 794,25 para Engenharia da Computação, e 802,49 para Sistemas de Informação, a maior nota de corte da UFPE. Os números superam cursos amplamente reconhecidos por sua concorrência para ingresso, como Direito, com 751,79, e o curso de Medicina, com 788,86. Esse último, sem o bônus de 5% para candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em Pernambuco e são moradores do estado.



No CIn, os discentes tem a oportunidade de vivenciar um ambiente de excelência acadêmica, com os mais diversos laboratórios de ensino e pesquisa e os quase 90 docentes com doutorado. Além disso, o Centro também conta com parcerias estratégicas com mais de 40 instituições, públicas e privadas, regionais, nacionais e multinacionais, com as quais executa projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

As inscrições no SiSU 2024, organizadas pelo Ministério da Educação (MEC), ocorreram entre os dias 22 e 25 de janeiro. Os resultados foram divulgados no dia 31 de janeiro e o calendário de matrícula dos selecionados está em andamento durante os dias 2 e 7 de fevereiro de 2024.

Sobre o CIn-UFPE

om quase cinco décadas de trajetória, o CIn-UFPE é destaque entre os centros mais renomados de ensino e pesquisa em computação, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. Com três cursos de graduação - Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistema de Informação - o centro atrai anualmente 270 novos alunos, contribuindo ao longo dos anos com a formação de mais de 2300 profissionais com atuação no mercado nacional e internacional.

O reconhecimento da sua excelência estende-se aos seus programas de pós-graduação, destacando-se o Programa Acadêmico em Ciência da Computação, com a nota máxima 7 na Capes, colocando-o entre os melhores programas do Brasil. Além disso, o CIn-UFPE destaca-se também pelo incentivo à inovação e ao empreendedorismo, gerando startups de tecnologia bem-sucedidas através de disciplinas inovadoras desde os cursos de graduação.

Veja também

SHOW Karynna Spinelli apresenta o show Caminhos no Carnaval 2024 e homenageia Lia de Itamaracá.