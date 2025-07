Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva reforça cuidados com quedas em pessoas idosas

A- A+

O Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva (CRFC), do Hospital dos Servidores do Estado (HSE), atende uma média de 140 pessoas diariamente no ambulatório, e os idosos correspondem a aproximadamente 70% desse número. Por isso, a equipe de profissionais reforça os cuidados para se evitar quedas, principalmente neste período de frio, que leva ao aumento de dores musculares e articulares e o risco de desequilíbrio em pessoas idosas, alertam os fisioterapeutas.



Segundo o fisioterapeuta Paulo Anderson Lima, a queda pode provocar fraturas e comprometer desde a qualidade de vida, a autonomia e a própria saúde, levando a consequências físicas, funcionais, sociais e psicológicas. Uma das principais consequências é a fratura de fêmur, além de hematomas e a perda funcional.



No CRFC os pacientes idosos são atendidos por uma equipe de 22 profissionais, que realizam a consulta no ambulatório e, de acordo com as necessidades, os encaminham para as sessões a fim de fortalecerem a musculatura. “Sem sombra de dúvidas os músculos da perna, em especial os da coxa devem ser mais fortalecidos. Realizamos exercícios de sentar-se e levantar da cadeira, subir e descer um lance de degrau segurando no corrimão; em pé, abrir e fechar a perna, o que chamamos de abdução; e em pé também, ficar na ponta do pé”, explica Paulo.



A paciente Anagé Cordeiro, 71, caiu há um mês. “Eu estava atravessando a rua e quando fui tentar subir o meio fio, me desequilibrei. Graças a Deus, não tive nenhuma consequência grave, só um arranhão na perna”. A aposentada faz tratamento no centro, há cinco meses, para dores no ombro, joelho e tornozelo.



Já Maria Aparecida, 68, que tem hérnia de disco e desvio na coluna caiu por conta de uma tontura, por isso, as dores de coluna aumentaram. Mas as fisioterapias estão ajudando a melhorar o desconforto. “Me sinto muito bem, até meu equilíbrio está melhor”, comemora a auxiliar administrativa aposentada.



A queda pode trazer maiores consequências para a saúde, e até cirurgias. A orientação dos profissionais é que a reabilitação é fundamental para restaurar as funções, prevenir complicações e recuperar a autonomia. Ela começa logo após a cirurgia com mobilização precoce, a depender do tipo de fratura, cirurgia e se teve alguma complicação.



Prevenção - A maioria das quedas ocorrem na própria casa e a conscientização da família é primordial na prevenção, como explica o coordenador do Ambulatório de Fisioterapia do HSE, Renato Araújo. “Adaptar o ambiente com corrimões, tapetes antiderrapantes, evitar toalhas no chão, desobstruindo a passagem, se faz necessário no dia a dia da pessoa idosa”.



Ainda de acordo com os fisioterapeutas, o mais importante é levar em consideração a força, o equilíbrio e a resistência. Atividade física e boa alimentação são pontos positivos para diminuir o risco de quedas. Uma dica importante: “movimente-se, fortaleça sua musculatura. Faça caminhada de 30 minutos três vezes por semana. Sorria! Procure atividades que lhe agrada, que lhe faça feliz e que sejam prazerosas”.



