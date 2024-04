CEO da Fundação Altino Ventura receberá homenagem da ALEPE

A- A+

No próximo dia 7 de maio, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) concederá o título de cidadão pernambucano ao Dr. Heber Vieira Coutinho Júnior, CEO da Fundação Altino Ventura (FAV), em solenidade, às 18h, no Auditório Senador Sérgio Guerra no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar (Alepe), localizado na Rua da União, Boa Vista, no Centro do centro do Recife. O projeto de autoria da deputada Socorro Pimentel, se deve ao reconhecimento dos notáveis serviços prestados à saúde no Estado, pelo profissional.

Heber Vieira Coutinho Junior nasceu na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, em 20 de março de 1979. Formado em Medicina, pela Universidade Iguaçu em 2005, fez Residência Médica em pediatria pelo Hospital Souza Aguiar, no estado do Rio de Janeiro. É médico pediatra, CEO e Diretor Médico da Fundação Altino Ventura (FAV), Vice-Presidente do Conselho de Administração da Federação de Hospitais Filantrópicos e Misericórdias de Pernambuco (FEHOSPE), pediatra da Prefeitura do Recife, lotado na emergência do Hospital Geral de Areias, e pediatra do CISAM-UPE, lotado no Núcleo Epidemiológico e no Alojamento Conjunto. Possui Especialização em Qualidade Internacional e Segurança do Paciente pela FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz e MBA de Gestão em Saúde pela FGV.

Em 2008, ocupou a Coordenadoria da Pediatria do Hospital Santa Joana por 10 anos, onde participou ativamente do início da Implantação e da recertificação do processo de Acreditação Hospitalar pela JCI. Atuou em consultório privado de pediatria ao lado dos médicos, Dr. Otelo Schwambach, Dr. Emanuel Sarinho e Dr. Paulo Mendonça, durante 05 anos. No Hospital Barão de Lucena (HBL), foi Superintendente Médico de 2013 a 2018.

Durante esse período, participou de grandes transformações no HBL, como o processo de Acreditação pela JCI, através do PROADI-SUS em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Inauguração da nova Emergência Pediátrica e Obstétrica, Implantação do novo setor de Endoscopia; elaboração do Projeto de Capelania com momentos de reflexão; e inauguração da “Casa das Marias”, local de acolhimento das Mães com filhos internados em UTI Neonatal e Pediátrica, que residem fora da Região Metropolitana do Recife (RMR). Em 2017, recebeu do Hospital Santa Joana Recife a Premiação e Certificado de “Médico Revelação do Ano 2017”.

Médico concursado do CISAM-UPE, onde foi Diretor Médico no período de 2018 a 2019. Durante esse período, através do PROADI-SUS, e em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, implantou o processo de Melhoria de Qualidade e Segurança do Paciente. Atualmente, no CISAM-UPE, realiza os estudos das causas de óbitos infantis e fetais através do Núcleo Epidemiológico, e debate propostas de melhorias da assistência materno-infantil junto aos Municípios de Pernambuco.

Em 2020 e 2021, foi Diretor executivo do Hospital Vasco Lucena, e implantou o Hospital Pediátrico Mandacarú, sendo responsável pela linha de cuidado materno-infantil, ambos da Rede Hapvida. No mesmo ano, Coordenou a Emergência Pediátrica do PA da Caxangá, a Emergência Pediátrica do PA de Olinda. Durante a pandemia, iniciou o projeto “SAVE” (Serviço de Acolhimento Voluntário Espiritual), atendimento de capelania voluntária com atuação em unidades de saúde referência em COVID 19.

No final de 2021, retornou ao Santa Joana como Diretor de Relacionamento Médico Hospitalar e dos Consultórios.

Em julho de 2022, assumiu como CEO e Diretor-médico da Fundação Altino Ventura. Até o memento, foram quase dois anos de muitas realizações, tais como: as inaugurações do bloco cirúrgico de Serra Talhada e do departamento de cirurgia refrativa, a ampliação dos atendimentos, procedimentos e cirurgias, interiorização dos serviços oftalmológicos, e a mais recente conquista, a acreditação da FAV pelo ONA Pleno (Prata) em maio de 2024, sendo um grande feito para o SUS.

Em julho de 2023, foi eleito para o Quadriênio de 2023 a 2027, como Vice-Presidente do Conselho de Administração da FEHOSPE (Federação dos Hospitais Filantrópicos de Pernambuco), contando com uma representação de mais de 25 hospitais filantrópicos associados no Estado.

Em visita à Alepe, o Dr. Heber, acompanhado pelos gestores da FAV, Phelipe Cavalcante, Dep. de Comunicação e marketing, Rosselyne Moura, do escritório da Qualidade, e Eliza Sodré, de Hotelaria, estiveram no gabinete da autora da homenagem. Socorro Pimentel destacou que “por sua larga folha de serviços prestados ao Estado, a concessão do Título Honorífico de Cidadão Pernambucano ao Dr. Heber representa o reconhecimento público do povo pernambucano a esse competente profissional, através desta Assembleia Legislativa”, destacou a Deputada Socorro Pimentel

