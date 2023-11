A- A+

CANAL SAÚDE Ceratocone: o que é e como tratar? No Brasil, a doença atinge uma a cada duas mil pessoas e, por ano, afeta 150 mil brasileiros.

O ceratocone é uma doença ocular hereditária e progressiva que acomete principalmente a população mais jovem. Principal causa de transplante de córnea, o ceracotone provoca a deformação desse tecido, tornando-o mais fino e curvo, adquirindo a forma de um cone.

A doença deixa a visão distorcida e embaçada, com hipersensibilidade à luz, e pode progredir para a perda visual intensa, bem semelhante à cegueira.

Os sintomas costumam surgir ainda na infância, na adolescência ou no princípio da vida adulta, justamente na fase escolar, atrapalhando os estudos das crianças e jovens.

Segundo a oftalmologista Ana Catarina Delgado, além da questão da hereditariedade, o surgimento do ceratocone também depende de estímulos externos, como a coceira frequente dos olhos ou o ato de apertá-los. Ela diz que pessoas com problemas alérgicos são mais propensas a desenvolverem a doença por conta do hábito de coçar os olhos.

"A recomendação é evitar coçar os olhos, principalmente se há casos de familiares com a doença", orienta.

A doença ainda não tem cura definitiva e é importante fazer o acompanhamento regular para detectar a progressão. Na forma mais branda, o uso de óculos e lentes de contato gelatinosas ou rígidas podem auxiliar, além do implante de anel intraestromal.

No caso de progressão detectada, a médica diz que há a oportunidade de realizar o cross link da córnea, que tem a finalidade de "congelar" o processo de evolução do ceratocone.

Já na fase avançada, onde a córnea já se encontra muito irregular, extremamente protusa e, consequentemente bastante comprometida, o transplante de córnea é o tratamento indicado.

