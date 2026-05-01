Trimanos Brasil retorna ao Recife com novo show no Teatro RioMar
Trio paraense apresenta repertório que mistura clássicos da MPB e a inédita "Botão de Pausa" em apresentação no dia 16 de maio
O conjunto vocal Trimanos Brasil retorna ao Recife no dia 16 de maio para apresentação no Teatro RioMar, às 20h. O reencontro com o público pernambucano acontece após casa cheia no Teatro de Santa Isabel, em janeiro de 2025. Formado pelos irmãos paraenses Lohan, 21, Gleydson, 17, e Yvison, 14, o trio sobe ao palco com banda sob regência do maestro Júnior Chumbago.
Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os cantores Lohan, Gleydson e Yvison. Eles falam sobre o novo momento da trajetória musical do trio
A gente já interpretou diversos clássicos da nossa música popular brasileira [...] e agora estamos trazendo realmente as novidades, nas nossas interpretações, nas nossas transformações musicais. Isso é de suma importância para a nossa trajetória”, afirmam os irmãos
Sobre o acolhimento do público pernambucano
Estar num lugar que o público é tão receptivo com a gente é maravilhoso. Recebemos o carinho com muito amor e cada vez mais queremos voltar a esse lugar”, afirma Ivson
O show promete novidades no repertório, incluindo a música inédita “Botão de Pausa” e arranjos próprios. Com forte influência familiar, o grupo revisita clássicos da MPB com toque regional. No setlist, canções de nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento ganham novas leituras. Entre os destaques estão “Alegria”, “Palco”, “Cálice”, “Reconvexo”, “A Banda”, “Aquarela” e “Onde Anda Você”.
A música “Botão de Pausa”, lançada em março, traz uma proposta mais intimista, convidando à reflexão em meio à rotina acelerada. A faixa, já disponível nas plataformas digitais, reforça a identidade sensível e contemporânea do trio.
SERVIÇO
MPB BRASIL TRIMANOS NO TEATRO RIOMAR
Data – 16 de maio (sábado)
Horário – 20h (abertura da casa 19h)
Local – Teatro RioMar
Classificação LIVRE
Ingressos a partir de R$ 60,00
Vendas pelo Uhuu.com: Trimanos Brasil - 16/05/26 - Recife PE
Ou na Bilheteria do Teatro RioMar
End.: Avenida República do Líbano, 251, Pina / Piso L4 RioMar Recife
Funcionamento: Terça a sábado, das 14h às 20h (exceto feriados)