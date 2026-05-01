Trimanos Brasil retorna ao Recife com novo show no Teatro RioMar

Trio paraense apresenta repertório que mistura clássicos da MPB e a inédita "Botão de Pausa" em apresentação no dia 16 de maio

Catores Lohan,  Gleydson e Yvison do Trimanos Brasil Catores Lohan,  Gleydson e Yvison do Trimanos Brasil  - Foto: Emerson Menezes

O conjunto vocal Trimanos Brasil retorna ao Recife no dia 16 de maio para apresentação no Teatro RioMar, às 20h. O reencontro com o público pernambucano acontece após casa cheia no Teatro de Santa Isabel, em janeiro de 2025. Formado pelos irmãos paraenses Lohan, 21, Gleydson, 17, e Yvison, 14, o trio sobe ao palco com banda sob regência do maestro Júnior Chumbago.

Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os cantores Lohan,  Gleydson e Yvison. Eles falam sobre o novo momento da trajetória musical do trio

A gente já interpretou diversos clássicos da nossa música popular brasileira [...] e agora estamos trazendo realmente as novidades, nas nossas interpretações, nas nossas transformações musicais. Isso é de suma importância para a nossa trajetória”, afirmam os irmãos

Sobre o acolhimento do público pernambucano

Estar num lugar que o público é tão receptivo com a gente é maravilhoso. Recebemos o carinho com muito amor e cada vez mais queremos voltar a esse lugar”, afirma Ivson


O show promete novidades no repertório, incluindo a música inédita “Botão de Pausa” e arranjos próprios. Com forte influência familiar, o grupo revisita clássicos da MPB com toque regional. No setlist, canções de nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento ganham novas leituras. Entre os destaques estão “Alegria”, “Palco”, “Cálice”, “Reconvexo”, “A Banda”, “Aquarela” e “Onde Anda Você”.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:


A música “Botão de Pausa”, lançada em março, traz uma proposta mais intimista, convidando à reflexão em meio à rotina acelerada. A faixa, já disponível nas plataformas digitais, reforça a identidade sensível e contemporânea do trio.

 

SERVIÇO

MPB BRASIL TRIMANOS NO TEATRO RIOMAR

Data – 16 de maio (sábado)

Horário – 20h (abertura da casa 19h)

Local – Teatro RioMar

Classificação LIVRE

Ingressos a partir de R$ 60,00

Vendas pelo Uhuu.com: Trimanos Brasil - 16/05/26 - Recife PE

Ou na Bilheteria do Teatro RioMar

End.: Avenida República do Líbano, 251, Pina / Piso L4 RioMar Recife

Funcionamento: Terça a sábado, das 14h às 20h (exceto feriados)

